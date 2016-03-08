کاهش آسیب های اجتماعی در گرو انس با قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرویان حسینی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه دهمین مسابقات قرآنی جامعه کارگران در تالار رضوان مشهد مقدس بیان کرد: در حال حاضر دشمنان اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی با ابزارهای مختلف به فکر منحرف کردن فرزندان ما هستند و اطلاعاتی که در عرصه جامعه به اشتراک گذاشته می گذارند با هدف ایجاد اشکال در باور های فرزندان ما است.

وی با بیان اینکه امواج رسانه های بیگانه، بیکاری، اعتیاد و بزهکاری نسل جوان را تهدید می کند بیان کرد: قرآن کریم انس با قرآن، اخلاق قرآنی، جامعه قرآنی، سبک زندگی و نظام سازی براساس آموزه های قرآنی موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

حجت‌الاسلام مرويان بیان کرد: طبق پژوهش ها و آمارها افرادی که با قرآن آشنا شدند و در محافل قرآن حضور پیدا کردند و جان خود را با سروش وحی الهی آشنا کردند نسبت به آسیب های اجتماعی مصونیت پیدا کردند.

وی با بیان اینکه قرآن پشتیبان نسل جوان است اظهار کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار موسسه و تشکل قرآنی در کشور وجود دارد و این موسسات علاوه بر اینکه بستر توسعه قرآن کریم هستند حامی ما در برابر آسیب ها محسوب می شوند.

مدير كل سازمان تبليغات اسلامی خراسان رضوی ابراز کرد: اگر ما علوم و فنون قرآنی را از صحیح خوانی، تجوید، تلاوت، حفظ و مفاهیم عرصه های دیگری را که در سایه سار قرآن برای ما پیدا می شود بخواهیم به عمارت بزرگی تشبیه کنیم ورودی این عمارت مجلل مراسم تلاوت قرآن است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در عرصه های گوناگون فعالیت قرآنی در فضای امروزه موج می زند افزود: این امر به واسطه پرچم داری توسعه قرآن کریم مقام معظم رهبری است.