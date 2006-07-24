ديدار رايس با مقامهاي لبناني در بيروت

به گزارش خبرگزاي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رايس پس از ديدار خود با نخست وزير و "فوزي صلوخ" وزير امور خارجه لبنان ضمن ستايش از جرات و آنچه كه وي از آن به عزم راسخ سنيوره توصيف كرد، بدون اينكه جزئياتي از گفتگوهاي خود و محتواي اين گفتگوها را اعلام كند، محل ديدار را ترك كرد.

اين خبرگزاري گزارش داد كه رايس قرار است با "نبيه بري" رئيس پارلمان لبنان نيز ديدار كند.

خبرگزاري فرانسه همچنين اعلام كرد كه سفر رايس تا پيش از رسيدن هليكوپتر كاملاً مجهز و مسلح ارتش آمريكا به فرودگاه لبنان - كه وي سوار آن بود - محرمانه بود و تنها رسانه ها پيشتر تنها از سفر وي به اسرائيل خبر داده بودند.

گفته شده است كه هواپيماي رايس در بخشي سالم از فرودگاه بيروت - كه درحملات مستمر هوايي ارتش اسرائيل به طور كامل تخريب شده است- بر زمين نشست.

اين خبرگزاري همچنين گزارش مي دهد كه به هنگام حركت رايس در بيروت، تدابير شديد امنيتي در اين شهر برقرار بود و حركت كاروان رايس در بيروت در حالي صورت گرفت كه نيروهاي آمريكايي و امنيتي لبنان تفنگهاي خود را به سمت پنجره ها نشانه رفته بودند.

تحليلگران مي گويند كه رايس در ديدار خود با سنيوره علاوه بر اوضاع درگيري ها درباره نحوه كمك رساني انساني نيز به لبنان صحبت كرده است.

همچنين برخي ديگر از ناظران، اقدام آمريكا براي كمك رساني را حربه اي تبليغاتي براي جلب افكار عمومي لبنان تلقي مي كنند.

رايس قرار است امروز پس از ديدار از لبن،ان جهت انجام مذاكراتي با سران رژيم صهيونيستي ،عازم سرزمين هاي اشغالي شود .