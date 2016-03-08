پاس خراسان رضوي قهرمان لیگ برتر جودو شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابتهاي ليگ برتر جودو با برگزاري شش ديدار از هفته پاياني در سالن شهيد افراسيابي تهران با شناخت تيم هاي اول تا سوم بسته شد.

در هفته پاياني پاس خراسان رضوي برابر علي حيدر ٧ بر صفر پيروز شد. دانشگاه چناران ابتدا ٥ بر ٢ مقابل علي حيدر پيروز و سپس ٧ بر صفر مقابل پاس قوامين شكست خورد.

پاس خراسان رضوي در دو بازي متوالي و با نتايج مشابه ٧ بر صفر علي حيدر و نفت مسجد سليمان را از پيش رو برداشت.

در پايان اين رقابتها پاس خراسان رضوي با ٣٩ امتياز و تفاصل ٨٠ به عنوان قهرماني دست پيدا كرد. پاس قوامين با همين تعداد امتياز و تفاضل ٧٧ عنوان نايب قهرماني را به خود اختصاص داد. تيم هاي نفت مسجد سليمان و رعد پدافند هوايي هم به ترتيب با ٢٧ و ٢١ امتياز عناوين سوم و چهارم را كسب كردند.

بأشگاه علي حيدر، شبهاي گلوبندك ، دانشگاه عاليس چناران و گاز إيلام هم مكانهاي پنجم تا هشتم جدول را به خود اختصاص دادند.