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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۲۳

همزمان با پويش مردمی يك لحظه زندگی؛

وزیر اطلاعات خون اهدا کرد

وزیر اطلاعات خون اهدا کرد

وزير اطلاعات با حضور در مركز اهداي خون وصال ضمن ديدار با خانواده معظم شهداي انتقال خون با استمرار در همراهی برای نجات جان بيماران نيازمند، خون خود را اهدا كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه شنبه هجدهم اسفند ماه جاری و همزمان با روزهاي شروع پويش مردمي «يك لحظه زندگي»، حجت الاسلام دكتر سيد محمود علوي؛ عضو مجلس خبرگان و وزير اطلاعات به وعده پايدار و هميشگي خود براي همراهي فرهنگ اهداي خون عمل كرد.

وزیر اطلاعات با اشاره به فرهنگ اهداي خون، گفت: من از مردم مي خواهم از باب ترحم به بيماران، اقدام به اهداي خون  نكنند و بدانند قبل از اينكه منتي بر سر بيماران بگذارند، تفضلي بر خودشان است كه در كنار اين لطف، مواهب و دستاورد بزرگي براي نجات جان بيماران نصيبشان مي شود.

وی با اشاره به حياتي بودن اهداي خون، ادامه داد: حيات بخشيدن به انسانها جنبه‌هاي مختلفي دارد مثل بخشیدن حيات علمي و معنوي که مصداق آن ارتقاي آگاهي انسانها است و یا حیات فیزیکی همانند اهداي خون كه اميدوارم روزي شاهد اين باشيم كه صف هاي اهداي خون پر از حضور مردم باشد و در مقابل كسي در صف دريافت كنندگان خون نباشد.

علوی بعد از اهداي خون در جمع خانواده معظم شهداي انتقال خون حاضر شد و ضمن پاسداشت روز ايثار و شهادت، با تاكيد بر رفتار انساني اهداكنندگان خون به مقام شامخ شهدا اشاره كرد و گفت: با اينكه اهداي خون يك رفتار ممتاز است ولي رفتار شهدا در بالاترين سطح امور بود چون خونشان را هدیه دادند تا وطن و ملتشان، عزيز و آزاد و سرافراز بماند.

کد مطلب 3576133
حبیب احسنی پور

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