وزیر اطلاعات خون اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه شنبه هجدهم اسفند ماه جاری و همزمان با روزهاي شروع پويش مردمي «يك لحظه زندگي»، حجت الاسلام دكتر سيد محمود علوي؛ عضو مجلس خبرگان و وزير اطلاعات به وعده پايدار و هميشگي خود براي همراهي فرهنگ اهداي خون عمل كرد.

وزیر اطلاعات با اشاره به فرهنگ اهداي خون، گفت: من از مردم مي خواهم از باب ترحم به بيماران، اقدام به اهداي خون نكنند و بدانند قبل از اينكه منتي بر سر بيماران بگذارند، تفضلي بر خودشان است كه در كنار اين لطف، مواهب و دستاورد بزرگي براي نجات جان بيماران نصيبشان مي شود.

وی با اشاره به حياتي بودن اهداي خون، ادامه داد: حيات بخشيدن به انسانها جنبه‌هاي مختلفي دارد مثل بخشیدن حيات علمي و معنوي که مصداق آن ارتقاي آگاهي انسانها است و یا حیات فیزیکی همانند اهداي خون كه اميدوارم روزي شاهد اين باشيم كه صف هاي اهداي خون پر از حضور مردم باشد و در مقابل كسي در صف دريافت كنندگان خون نباشد.

علوی بعد از اهداي خون در جمع خانواده معظم شهداي انتقال خون حاضر شد و ضمن پاسداشت روز ايثار و شهادت، با تاكيد بر رفتار انساني اهداكنندگان خون به مقام شامخ شهدا اشاره كرد و گفت: با اينكه اهداي خون يك رفتار ممتاز است ولي رفتار شهدا در بالاترين سطح امور بود چون خونشان را هدیه دادند تا وطن و ملتشان، عزيز و آزاد و سرافراز بماند.