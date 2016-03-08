به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صبحی در «نخستین جلسه هم‌اندیشی ساماندهی و استانداردسازی خدمات مشاوره و مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده» با اشاره به لزوم ساماندهی مراکز مشاوره‌ ازدواج، افزود: یکی از اهداف مهم دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، ساماندهی این مراکز است که تحقق این هدف نیازمند استفاده از تعاملات مدیران این مراکز است. لذا با این هدف، جلسه مراکز مشاوره را تشکیل دادیم تا یک چارچوب مشخص و سازمان‌یافته تعریف شود.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده ادامه داد: در نظر داریم این جلسات را به صورت ماهانه یا فصلی برگزار کنیم. یکی از مشکلات مراکز مشاوره، نبود اطلاع‌رسانی دقیق به مردم است تا راه سوءاستفاده بسته شود و افراد با سطح سواد پایین نتوانند بنیان مراکز مشاوره را تهدید کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مشاوران حدود اختیارات خود را نمی‌دانند و اطلاع ندارند که اگر مشکلی پیش آمد، باید به کجا مراجعه کنند. بخشی از مشکلات به خود ما برمی‌گردد. باید با تشکیل کارگروه تخصصی، از برخوردهای هیجانی با موضوعات جلوگیری کنیم. اینکه وزیر رفاه یا بهداشت یا حتی هیات وزیران، موضوعی را بر خلاف خواست مراکز مشاوره تصویب کنند، درست نیست زیرا هیچ قانونی نمی‌تواند خلاف قوانین مجلس تصویب شود.

صبحی تاکید کرد: همچنین نباید به موارد قانونی دلخوش باشیم چون ممکن است افرادی به صورت غیرقانونی موضوعی را باب کنند و جا بیندازند و مراکز مشاوره مجبور به تبعیت شوند؛ همانطور که در حال حاضر سازمان بهزیستی به ۱۲۰۰ مرکز مشاوره مجوز داده و حتی افراد لیسانسه به بهانه ساماندهی، مجوز مشاوره گرفته‌اند.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده گفت: هفته گذشته با مرکز استراتژیک ریاست جمهوری جلسه داشتیم تا حدود قانونی مشخص شود. بهزیستی وظیفه حمایت از افراد معلول، بی‌سرپرست و بدسرپرست را دارد، اما در حال حاضر بر اساس آئین‌نامه بهزیستی فقط حق مشاوره اجتماعی دارد و زمانی هیچ نهادی، مسئول مشاوره ازدواج نبود به همین دلیل بهزیستی این وظیفه را بر عهده گرفت.

وی افزود: نباید جنگ دستگاه‌ها راه بیندازیم؛ جنگ ما، جنگ ملی است. همه خانواده‌ها به مراکز مشاوره نیاز دارند، کار باید به متولی اصلی سپرده شود.

صبحی تاکید کرد: توافقنامه، مقررات و مصوبات، قانون نیستند و بر اساس قانون، بهزیستی نمی‌تواند روان‌درمانی را انجام دهد؛ باید مراکز مشاوره به حقوق قانونی خود آگاه باشند و منسجم و منظم از ظرفیت‌های فردی و گروهی در راستای اصلاح امور استفاده کنند.