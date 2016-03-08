برقراری شبكه ارتباطی صنايع كوچک ايران و آلمان

به گزارش خبرگزاري مهر، پدرام سلطاني در تشريح جزييات سفر هيات تجاري اتاق بازرگاني ايران به آلمان گفت: ايران لنگرگاه ثبات در خاورميانه و آلمان بزرگترين اقتصاد اروپا است كه بر اين اساس مي توان همكاري هاي اقتصادي را به بهترين شكل برقراري كرد، اين در شرايطي است كه توسعه همكاري ها نه تنها به نفع دو كشور، بلكه زمينه ساز همكاري بيشتر در مديريت چالش هاي منطقه اي است.

نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: ايران مشتاقانه پذيراي هيأت هاي آلماني است و پيشنهاد دارد در سال ٢٠١٦ با توجه به فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران و نقاط برجسته در اقتصاد آلمان، هيأت هاي تجاري بيشتري تبادل شوند.

وي از برنامه ريزي براي اتصال شبكه ارتباطي ميان صنايع كوچك ايران و آلمان خبر دادو تصريح كرد: قرار گرفتن ايران در منطقه ٣٠٠ ميليون نفري و وجود كريدور شمال در كنار دسترسي به آب هاي آزاد، فرصت هاي مناسبي را در حوزه حمل و نقل پيش روي ايران قرار داده و اين كشور مي تواند مسير زميني مناسبي براي جايگزيني بخشي از حمل و نقل دريايي از شرق به سوي اروپا بأشد.

به گغته سلطاني، اكنون عصر جديدي از در تعامل ايران با دنيا آغاز شده و بخش خصوصي ايران هم به دنبال شركايي توانمند و مطمئن براي استفاده از فرصتها است؛ اين در حالي است كه سهم بخش خصوصي از اقتصاد ايران، يك ششم بخش دولتي است.

وي خاطرنشان كرد: ايران امروز به عنوان باثبات ترين و پرپتانسيل ترين كشور خاورميانه است كه بدون شك، مهمترين بازيگر و بازي ساز اقتصادي منطقه به شمار مي آيد، از اين رو در سال هاي پيش رو، ايران براي اقتصاد هاي فعال و فرصت جوي دنيا شريك جذابي خواهد بود.