ظریف با نخست وزیر سنگاپور دیدار و رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدار های رسمی خود در سنگاپور عصر امروز با «لی هسین لونگ» نخست وزیر سنگاپور دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه در این ملاقات ظرفیت های موجود در زمینه های مختلف اقتصادی جهت گسترش همکاری های دو کشور در شرائط پسابرجام را برشمرد.

نخست وزیر سنگاپور نیز با اشاره به رفع تحریم های اعمالی علیه ایران گفت: سنگاپور آماده است در شرائط جدید در تمامی این زمینه ها روابط و همکاری های اقتصادی با ایران را گسترش دهد. دو طرف همچنین در این ملاقات درباره تحولات منطقه ای و بین المللی گفتگو و رایزنی کردند.