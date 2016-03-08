الهام اختری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شانزدهمين طرح ملي ايمنی و سلامت مسافران نوروزی در گلستان بيش از٨٥٠ نفر از اعضاي جوان، فعال و آموزش ديده با شعار «بي گدار به جاده نزنيم و ظريف برانيم» به ارائه خدمات بشردوستانه به مسافرين و هم استانی ها مشغول خواهند شد.

معاون امور جوانان جمعيت هلال احمر گلستان در ادامه خاطر نشان كرد: در اين طرح در نظر داريم، اهدافی چون پيشگيری از تصادفات و داشتن سفری ايمن و سالم در ايام نوروز را با همكاری و مشاركت اعضای داوطلب در طرح، با كيفيت هر چه تمام تر به منصه ظهور رسانيم.

وی در ادامه افزود: همكاری با مركز پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان در برپايی جذاب فضای دوستدار كودك؛ برپايی خيمه‌های نماز، ارائه مشاوره های پيشگيری در حوزه سرطان و تهيه بروشور های آموزشی با بهره مندی از شخصيت پردازی انيميشنی؛ از ديگر اقدامات در پست های طرح ملی ايمنی و سلامت مسافرين نوروزی در گلستان است.

اختری در پايان اظهار کرد: اعضا تيم های سحاب (سامانه حركت هاي امدادي و بشردوستانه) نيز، برای حضور در مناطق گردشگری استان و ارائه خدمات، آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

گفتنی است كه سرتيم های پست ثابت و سيار شانزدهمين طرح ملی ايمنی و سلامت مسافران نوروزی گلستان، ظهر فردا جهت حضور در دوره آموزشی سرتيم ها عازم تهران خواهند شد.