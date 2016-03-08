به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، محمدرضا پورابراهیمی با اعلام این خبر افزود: این طرح به امضای بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و هیئت رئیسه مجلس، دستور اعلام وصول آن را داده است تا هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دوشنبه هفته آینده، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد تا پس از تصویب نهایی، مجوزهای لازم برای پرداختی های دولت انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفت: بر اساس این طرح دو فوریتی، برای دو ماه ابتدای سال ۹۵ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که تا پایان سال ۹۴ طرح دو دوازدهم بودجه ۹۵ به عنوان قانون در اختیار دولت قرار گیرد تا از اول فروردین ۹۵ مشکلی برای پرداختی ها وجود نداشته باشد.

وی گفت: دولت مکلف بود لایحه چند دوازدهم بودجه به مجلس ارسال کند اما به علت تأخیر بیش از حد ما نمی توانستیم منتظر لایحه دولت باشیم.