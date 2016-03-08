پارلمان تونس از مردم برای مبارزه با تروریسم کمک خواست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، پارلمان تونس از مردم این کشور درخواست کرد که در راستای مبارزه با تروریسم، حمایت از وحدت ملی و حل و فصل اختلافات سیاسی کمک کنند.

بر اساس این گزارش «محمد الناصر» رئیس پارلمان تونس در جلسه صبح امروز با بررسی وقایع روز گذشته در منطقه بن قردان، از مردم ساکن این منطقه به دلیل کمک به ارتش و نیروهای امنیتی تونس قدردانی کرد و گفت: مردم این منطقه با همراهی کردن ارتش نقش مهمی در مبارزه با تروریست ها ایفا کردند.

همچنین پارلمان تونس اعلام کرد که به خاطر تلاش های ارتش و نیروهای مردمی در مبارزه با تروریسم و خنثی کردن نقشه های آن ها احساس افتخار می کند.

شایان ذکر است دیروز در حملات تروریستی در منطقه بن قردان ۵۳ نفر کشته و زخمی شدند.