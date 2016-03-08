به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت چهار دهه فعالیت پرویز پرستویی بازیگر سینمای ایران امروز سه‌شنبه ۱۸ اسفندماه با حضور جمشید مشایخی، محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری، ابراهیم حاتمی‌کیا، محمد مهدی عسگرپور، مازیار میری، فریدون جیرانی، مریلا زارعی، محمد احسانی، محمود عزیزی، منوچهر محمدی و ... در خبرگزاری فارس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سید نظام‌الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس بیان کرد: یرویز پرستویی یکی از ماندگارترین و مردمی‌ترین چهره‌های سینمای ایران است و نوستالژی همه ما بازی‌های پرستویی است. هر کسی به نوعی، پرستویی را آینه تمام نمای خود می‌داند. مردمی بودن، خضوع، خشوع و وابستگی وی به این آب و خاک ویژگی‌های او را بیشتر آشکار می‌کند.

در ادامه این مراسم جمشید مشایخی روی سن آمد و زمانی که ابراهیم حاتمی‌کیا را دید، گفت که چشمم به کارگردان عاشق سینما افتاد.

وی با اشاره به یک حکایت بیان کرد: شخصیت پرویز پرستویی در عین حال که خاکی، پاک و شریف است، رک‌گو هم است، او بهترین بازیگر است و امروز او و فاطمه معتمدآریا هر دو معلم من هستند و به این مسئله افتخار می‌کنم.

بعد از وی ابراهیم حاتمی‌کیا پشت تریبون قرار گرفت و درباره پرستویی عنوان کرد: اگر بخواهیم بازیگری را در سینمای ایران تعریف کنیم، باید گفت بعضی در حوزه بازیگری به مقام یک ستاره می‌رسند و از لنز شیشه‌ای عبور می‌کنند و دیگر آن را حس نمی‌کنند. این ارتباط حس درستی است که بازیگر با تماشاگر برقرار می‌کند.

کارگردان فیلم «بادیگارد» با اشاره به سوپراستار بودن پرستویی، تصریح کرد: سوپراستار کسی است که بین جامعه خود برای مردم به یک خاطره تبدیل می‌شود و نمی‌توان آنها را از حافظه‌ها پاک کرد. این افراد هرگاه در مقابل مردم قرار بگیرند، مردم بیان می‌کنند که کودکی و بزرگسالی خود را با خاطره آنها گذرانده‌اند. پرویز هم ستاره بزرگی است که در حافظه مردم جای گرفته است.

این کارگردان سینما، ستاره بودن در سینما را همچون پهلوانی در ورزش دانست و عنوان کرد: ما کشتی‌گیران زیادی داریم اما پهلوانان در رده‌ای بالاتر از کشتی‌گیران قرار می‌گیرند. پرویز پرستویی در سینما حضوری تختی‌وار دارد. وقتی او هست، من حضورش را حس نمی‌کنم اما زمانی که نباشد، مثل فیلم «چ» نبودش را حس کرده و دست و پای خود را گم می‌کنم.

وی در پایان سخنان خود خطاب به پرویز پرستویی گفت: پرویز زودتر از اینها باید از تو تقدیر می‌شد. پرستویی جایگاهی دارد که جا دارد باز هم به او بپردازیم.

بعد از پایان سخنان حاتمی‌کیا، با حضور پرستویی از جمشید مشایخی و ابراهیم حاتمی‌کیا تقدیر شد.

مریلا زارعی: پرستویی فرد با احساسی است و در جامعه موج ایجاد می‌کند

مریلا زارعی نفر بعدی بود که پشت تریبون قرار گرفت. وی در این باره بیان کرد: من حرف‌های بسیاری درباره پرویز پرستویی دارم اما بعید می‌دانم که این حرف‌ها احساس من را در برابر این بازیگر بزرگ کفاف دهد. من روی صندلی نشسته بودم و به این فکر می‌کردم که جامعه ما چقدر مردانه است؛ تلویزیون، تقدیرها، سخنرانان و نماینده‌های ما همه مرد هستند و ما صدای زنان را در جامعه نمی‌شنویم با این حال اِشکالی ندارد.

وی ادامه داد: همه کسانی که درباره پرستویی صحبت کرده‌اند، به او از منظر اجتماع نگاه کرده‌اند اما نگاه به پرستویی از منظر یک بازیگر بسیار متفاوت است. اعتقاد من این است که هنرمندان جزو‌ میراث فرهنگی ما هستند و ما همانقدر که موظف هستیم به یک اثر باستانی احترام بگذاریم باید از هنرمندان هم مراقبت کنیم. بزرگترین مراقبت ما نسبت به هنرمندان این است که دل آنها را نشکنیم؛ اتفاقی که هم‌اکنون در حال رخ دادن است.

بازیگر فیلم «بادیگارد» تصریح کرد: اخیرا جمله‌ای بسیار تکرار می‌شود و آن این است که سینما آنقدرها جدی نیست، مگر سینما نان مردم را تامین می‌کند و من باید بگویم که اتفاقا سینما بسیار هم جدی است؛ این نظر کسی است که روزگاری دیوار اتاقش را با تصاویری از مدونا، مایکل جکسون، گروه مدرن تاکینگ و ... پوشانده بود و زمانی که فیلم «آژانس شیشه‌ای» را دید، خجالت کشید که وارد اتاقش شود و آن پوسترها را برداشت. می‌خواهم بگویم که سینما و فیلمساز آنقدر مهم است که می‌تواند چنین تاثیری بگذارد.

بازیگر فیلم «شیار 143» خطاب به پرستویی عنوان کرد: آقای پرستویی جایگاه شما بسیار بالاتر از حرف‌هایی است که اینجا بیان شد. شما الگوی من و نسل من هستید و من با بازی‌های شما، عشق و علاقه‌ای را دیدم که پیش از این در مرحوم خسرو شکیبایی دیده بودم. اطراف او هم یک میدان مغناطیسی از عشق و معرفت وجود داشت که همه را تحت تاثیر خود قرار می‌داد.

زارعی در حالی که بغض کرده بود به همکاری خود با محمد رحمانیان اشاره و بیان کرد: سال‌ها پیش فکر می‌کردم که چرا هر گاه کوچکترین اتفاقی برای من رخ می‌دهد اشکم درمی‌آید. محمد رحمانیان آن زمان به من گفت که آیا هیچ‌گاه برکه‌ای صاف و زلال دیده‌ام که اگر سنگریزه‌ای در آن بیفتد در آن موج ایجاد می‌شود در حالی که اگر در یک باتلاق، سنگ بزرگی هم بیندازید، هیچ تغییری نخواهد داشت. او به من گفت خدا را شکر کن که اطرافت را به غلیان درمی‌آوری و حرکت می‌کنی.

بازیگر فیلم «چ» ادامه داد: پرستویی فرد بااحساسی است، او موج ایجاد می‌کند، اشک می‌ریزد و با جامعه همدردی می‌کند.

این بازیگر سینمای ایران در پایان با اشاره به زحمات پرویز پرستویی در عرصه سینما، اظهار کرد: چهار دهه فعالیت برای یک بازیگر شوخی نیست. همکاری با کارگردانان مختلف و ورود یک بازیگر به دل‌های مردم شوخی نیست. جایگاه او بسیار بزرگتر از این بزرگداشت‌هاست.

منوچهر محمدی: امروزه اگر محافظ ارزش ها باشید وارد خط قرمز شده اید

در ادامه این مراسم منوچهر محمدی روی سن آمد و با اشاره به حاشیه‌هایی که بعد از جشنواره فیلم فجر برای فیلم حاتمی‌کیا و همچنین جایزه پرویز پرستویی ایجاد شد، عنوان کرد: پرویز پرستویی و حاتمی‌کیا باید دلایل این حاشیه‌ها را بدانند چون امروز اگر کسی بگوید که محافظ ارزش‌ها و باورهاست، وارد خط قرمزها شده است.

وی اضافه کرد: من از هجمه‌ای که به حاتمی‌کیا و فیلمش وارد شد، متعجب شدم و امروز از سوی رسانه ملی، جامعه سینمای ایران و جامعه منتقدان از حاتمی‌کیا و پرستویی عذرخواهی می‌کنم و همچنین از طرف کسی که فکر می‌کند بازی یک خرس از یک بازیگر بهتر است و زیر لوای حرف‌های به ظاهر روشنفکرانه، چهره یکی از سینماگران کشور را لکه‌دار می‌کند، از پرستویی عذر می خواهم.

الهام حمیدی نیز در این مراسم به اولین همکاری خود با پرویز پرستویی و فاطمه معتمدآریا در سریال «زیر تیغ» اشاره کرد و گفت: اخلاق آقای پرستویی در آنجا با من بسیار پدرانه بود و از من می‌خواست او را بابایی خطاب کنم.

فریدون جیرانی نیز دیگر سخنران این مراسم بود که با قرائت یادداشتی از فیلم‌های پرستویی بیان کرد: آقای حاتمی‌کیا ما در کمیته انتخاب، فیلم «بادیگارد» را دیدیم و از آن بسیار لذت بردیم.