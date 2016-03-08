تلاش «داعش» برای ربودن نخست وزیر مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، معاون نخست وزیر مالزی از نقشه سال گذشته داعش جهت ربودن «نجیب رازک»، نخست وزیر و سایر وزرای این کشور خبر داد.

«احمد زاهد حمیدی»، وزیر کشور و معاون نخست وزیر مالزی در اینباره گفت: تروریست های داعش همچنین به دنبال حمله به مرکز اداری «پوتراجایا» در این کشور را نیز بوده اند و حتی عملیات فرضی بمب گذاری و انفجار این مرکز را نیز قبلا آزمایش کرده بودند.

وی افزود: برنامه داعش این بود که در تاریخ ۳۰ ژانویه سال گذشته میلادی تیمی متشکل از ۱۳ نفر اقدام به ربودن نخست وزیر، وزیر کشور و وزیر دفاع مالزی کنند.

وزیر کشور مالزی با تاکید بر اینکه داعش هیچ گروه سازمان یافته ای در مالزی ندارد گفت: در مالزی تنها افرادی هستند که تحت تاثیر و اوامر داعش سوریه فعالیت می کنند.

«حمیدی» همچنین گفت: از سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۵، گروه تروریستی داعش دست کم چهار نقشه جهت حمله بزرگ به مالزی داشته است.

وزیر کشور مالزی هدف داعش از این حملات را دزدیدن سلاح از پادگان های ارتش، ساخت و انفجار بمب، سرقت پول برای تامین هزینه های این گروه و نهایتا گروگان گرفتن مقامات این کشور جهت اخاذی عنوان کرد.

گفته می شود تا کنون خطر و حمله جدی از جانب داعش، مالزی را تهدید نکرده است. اما این کشور از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا کنون، ۱۶۰ مظنون را به اتهام مشارکت احتمالی در فعالیت های شبه نظامی دستگیر کرده است.