پروژه های آماده واگذاری به سرمایه گذاران ایتالیایی مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در نشست تخصصی با حضور محمد علی قاسمی دبیر ستاد سرمایه گذاری خارجی استان قزوین، شیرآلی مشاور امور بین الملل استاندار، زکی زاده مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فهیمه لزگی معاون امور سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی، مدیران صنعت آب و برق، در خصوص پروژه های آماده واگذاری به سرمایه گذاران خارجی بویژه شرکت ساچه ایتالیا که اخیرا به استان قزوین سفر کردند گفتگو شد.

محمد علی قاسمی در این نشست گفت: در هفته گذشته که هیئت ایتالیایی شرکت ساچه برای بازدید از ظرفیت های سرمایه گذاری به قزوین سفر کرد خواستار ارائه فهرستی از طرح های قابل واگذاری شد که در نشست های تخصصی باید این ظرفیت های استخراج و به کشورهای خارجی ارائه شود.

دبیر ستاد سرمایه گذاری خارجی استان قزوین یادآورشد: در هفته آینده نیز هیئت دیگری از کشور ایتالیا به قزوین سفر خواهد کرد که از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم پروژه های قابل واگذاری به شرکتهای خارجی را معرفی کنند.

وی اضافه کرد:مدیران دستگاههای اجرایی بایدمجوزهای واگذاری را دریافت کرده باشند و درصورت موافقت شرکت های خارجی مقدمات کار بسرعت برای عقد تفاهم نامه و طی مراحل قانونی انجام شود.

۲ طرح آب منطقه ای آماده واگذاری به سرمایه گذاران خارجی

در این نشست دستگاههای اجرایی طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی را ارائه کردند.

رضا اخلاص مند معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای قزوین در این جلسه گفت: دو طرح مهم آب رسانی از سدطالقان به شهرها و روستاهای استان در مسیر آبیک به تاکستان با ۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار و انتقال آب از سد بالاخانلو با مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان از طرح های قابل واگذاری است.

اخلاص مند بیان کرد: در مجموع ۶۸۰ میلیارد تومان پروژه آب رسانی قابل اجرا توسط شرکت های خارجی است که برای عملیاتی شدن پیشنهاد می شود.

هشت طرح آب و فاضلاب آماده واگذاری است

در ادامه احمد هجرانفر مدیرعامل شرکت آبفای استان گفت: ۸ طرح شرکت آب و فاضلاب شهری شامل تصفیه خانه ها آماده واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی برای اجراست.

هجرانفر یادآورشد: این طرح ها می تواند به صورت بیع متقابل و مشارکتی عملیاتی شود که در قبال پیش خرید پساب واگذار خواهد شد.

وی گفت: مجوز لازم از وزارت نیرو دریافت شده و سرمایه گذار خارجی می تواند بین ۲۰ تا ۳۰ سال از محل فروش پساب هزینه و سود خود را تامین کند.

جعفر قزوینیان معاون راه و شهرسازی استان قزوین هم بیان کرد: طرح متروی هشتگرد به قزوین از پروژه هایی است که می تواند در بخش شبکه راه به خارجیها واگذار شود.

واگذاری ۷ طرح مجتمع آبرسانی روستایی با ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد هزینه

محمد علیزاده مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان هم اظهارداشت: ساخت دو مجتمع آب رسانی روستایی قابل واگذاری به شرکت های سرمایه گذار خارجی است.

وی بیان کرد: ۷ مجتمع آب رسانی روستایی با برآورد ۱۲۰ میلیارد تومان قابل واگذاری به بخش خصوصی است که دو مچتمع آبرسانی فارسجین و قاقازان با ۲۱ میلیارد تومان در اولویت واگذاری به شرکتهای خارجی است.

در این جلسه همچنین شیرآلی مشاور بین الملل استاندار قزوین گفت: طرح هایی تا سقف ۳ تا ۵ میلیون یورو بسرعت می تواند توسط سرمایه گذاران ایتالیایی اجرای شود که آمادگی لازم در این زمینه توسط شرکت خارجی اعلام شده است.

وی از مدیران دستگاههای اجرایی درخواست کرد با تعیین نماینده ای برای پیگیری طرحها و معرفی به طرف خارجی قبل از پایان سال جاری وضعیت طرح های آماده واگذاری در استان مشخص شود.