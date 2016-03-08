ایجاد دوره های مشترک بین المللی در دوره های تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی امروز در مراسم بزرگداشت پرفسور لطفی زاده در دانشگاه تهران گفت: برنامه داریم دوره های مشترک بین المللی را در مقاطع دکتری و ارشد راه اندازی کنیم تا براساس این دوره دانشجویان کشور بخشی از تحصیل خود را در دانشگاه های بین المللی بگذرانند.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف راه اندازی دوره های مشترک بین المللی حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه های کشور است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: در ایجاد و راه اندازی دوره های مشترک دانشگاه تهران به طور حتم می تواند یکی از دانشگاه های پیشتاز در این حوزه باشد چراکه تجربه اجرای چنین دوره هایی را دارد.

فرهادی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه نیز اجرای دوره های مشترک بین المللی تاکید شده بنابراین وزارت علوم درحال برنامه ریزی و سیاست گذاری در این حوزه است.