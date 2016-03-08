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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۴۵

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد:

همایش ملی نقش عشایر در کاهش آسیبهای اجتماعی در استان برگزارمی شود

همایش ملی نقش عشایر در کاهش آسیبهای اجتماعی در استان برگزارمی شود

یاسوج - معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: همایش ملی نقش عشایر در کاهش آسیبهای اجتماعی سال آینده برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان این همایش را فرصتی برای ترویج سادگی و زیبایی فرهنگ عشایری دانست و افزود: این همایش اردیبهشت ماه در استان های عشایر نشین با حضور عشایر و تشکلهای مرتبط با آنها برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این همایش کارگاه های آموزشی برای صیانت از جامعه ی عشایری در مقابل آسیبهای اجتماعی برگزار شده و عشایر با عوارض سوء مصرف مواد مخدر آشنا می شوند.

محمدی لازمه برگزاری هرچه بهتر این هماش را تعامل و همکاری همه سازمانها و نهادها عنوان کرد و گفت: نهادهاو سازمانهای مرتبط باید برنامه ریزی لازم را در این راستا انجام داده و از همه امکانات در راستای برگزاری همایش استفاده کنند.

وی تعیین وظایف دستگاه های مختلف و پیش بینی و تامین هزینه ها را در این خصوص مهم دانست و افزود: باید با برنامه ریزی و دقت پدیده های پیچیده ای جامعه امروز را به فرصت تبدیل کرد.

محمدی عشایر را از تولید کنندگان مهم محصولات دامی در استان عنوان کرد و افزود: این قشر همواره شایسته تقدیر هستند.

کد مطلب 3576151

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