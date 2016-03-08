نجات یک اعدامی به دست پرستویی/ او ثروت سینمای ایران است

محسن مومنی‌شریف رییس حوزه هنری در مراسم نکوداشت پرویز پرستویی که امروز ۱۸ اسفندماه برگزار شد، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: همانطور که حاتمی‌کیا بیان کرد پیش از اینها باید از پرستویی تقدیر می‌شد. من معمولا علاقه‌ای برای نزدیک شدن به مشاهیر ندارم چرا که وقتی به آنها نزدیک می‌شوید، پشت صحنه دیگری را از آنها می‌بینید.

وی ادامه داد: زمانی که من با پرستویی آشنا شدم، فهمیدم پشت صحنه زندگی او از فیلم‌هایش زیباتر است. گاهی در فیلم‌های او تکلفی وجود دارد که در پشت صحنه زندگی‌اش نیست. زندگی او بسیار صمیمی، علاقه‌مند به دغدغه‌های اجتماعی و به معنای واقعی هنر، نزدیک با فضیلت و فرزانگی است. این ویژگی‌ها امروز برای هر هنرمندی به راحتی به کار نمی‌رود.

مومنی‌شریف با اشاره به دیگر ویژگی‌های پرویز پرستویی عنوان کرد: پرستویی بی‌حاشیه است، او برای زندگی شخصی خود احترام قائل است و آن را با زندگی حرفه‌ای‌اش آمیخته نکرده است. پرستویی به عنوان یک هنرمند نسبت به مسایل اجتماعی تعهدی را احساس می‌کند و ما می‌بینیم که در مسایل اجتماعی مثل رخ دادن زلزله یا آزادی زندانیان، او بدون هیچ حرفی همه جا حضور دارد.

رییس حوزه هنری ادامه داد: پرستویی یک اعدامی را از مرگ نجات داده است و از شخصی که از جامعه بریده بوده، یک کتابفروش ساخته است. اینها ویژگی‌های هنرمندی است که می‌توان به او سوپراستار گفت.

وی در پایان سخنان خود گفت: پرستویی به راستی برای مردم و جامعه‌اش محبوب است، این محبوبیت برای او و برای سینمای ما یک ثروت است و امیدوارم ما قدر این ثروت را بدانیم و آن را هدر ندهیم.