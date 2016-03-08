به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت بیست و سومین سالگرد تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، همایش «مسجد سنگر اسلام و انقلاب» در جهت تجلیل از ائمه جماعات، مدیران نمونه کانون ها و کتابخانه های عمومی مساجد استان تهران با حضور سید محمود علوی وزیر اطلاعات عصر امروز، سه شنبه ۱۸ اسفند در سازمان حج و زیارت برگزار شد.

سید محمود علوی در این مراسم گفت: ایامِ معطر به عطر وجود نازنین زهرای اطهر و ایام سوگواری حضرت فرا می رسد. این ایام را به محضر مولایمان امام زمان(عج) و رهبر معظم انقلاب و مردم شهیدپرور و مجاهدان خاموش عرصه فرهنگِ کانون های فرهنگی هنری مساجد تسلیت می گویم. خدا را شاکرم که این بنده کوچک این سعادت را یافت تا در پیش شما عزیزان و مجاهدان سختکوش عرصه فرهنگ حضور پیدا کنم و خسته نباشید عرض کنم چرا که بخش بزرگ آرمان های نظام، آرمان های فرهنگی است و شما عزیزان مجاهدان این عرصه هستید و خوب کار کردید و جنگیدید. ان شاءالله سرمایه های شما مایه عزت نظام شود.

وزیر اطلاعات گفت: از عرصه سربازی گمنامی امام زمان در میان شما عزیزان سربازان عرصه فرهنگ شرفیاب شدم اما احساس کردم مرزی بین این دو سربازی وجود ندارد چرا که سربازان گمنام امام زمان(عج) در عرصه فرهنگ بی وقفه می کوشند. شما عزیزان هم در این کار اثرگذار هستید و اثرگذاری ای که در عرصه فرهنگ به انجام می رسانید وجه مشترک شما با ما است. از جمع خاموش فعالیت سربازان گمنام امام زمان(عج) به جمع سربازان گمنام دیگری راه یافتم. شمایی که بدون ادعا فعالیت دارید و با عشق کار می کنید و احساس می کنید در این کار عاشقانه هم رضای خدا و رضای امام زمان و هم رضای نایب امام زمان را کسب می کنید.

علوی ادامه داد: وقتی رضای خدا کسب شد، نیاز به هیچ توقع دیگری نیست. اسلام یک دین فراگیر با ابعاد مختلف است. هم به جسم انسان می پردازد و هم به رشد معنوی او توجه دارد. هم به رشد فکری انسانها و هم به تلطیف عواطف آنها و هم به برافروختگی احساسات آنها برای مبارزه با دشمن توجه دارد.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: مسجد مرکز همه این گونه فعالیت ها است و به یمن خدا و رهبری این روح در مساجد دمیده شده است. با دو بال توانمند بسیج و کانون های فرهنگی هنری مساجد که هر دو کار بسیجی می کنند، نبض تپنده مساجد امروز این دو بال هستند که رهبر معظم انقلاب بر پیوند عمیق و از صمیم قلب این دو نیرو همواره تاکید می کنند.

وی خاطرنشان کرد: کار فرهنگی در جهت هدایت انسانها بسیار مهم است و روح عبودیت را در جامعه، کار فرهنگی شما همراه با مجاهدت خاموش سربازان گمنام امام زمان فراهم می کند چرا که در فرهنگ قرآنی ما چیزی که باعث شکوفایی می شود، امنیت پایدار است.

علوی اظهار داشت: وظیفه مسئولین نظام است که چرخ اقتصاد را به صورت سازنده بچرخانند و در برابر ضربه بیگانگان، اقتصاد مقاومتی را مستحکم سازند. مسئولین، امنیت لازم را ایجاد می کنند تا عبودیت الهی شکل بگیرد. خداوند استرس، تشویق و دلشوره را از جامعه می گیرد و به انسانها آرامش می دهد تا او را عبادت کنند و به او شرک نورزند. امنیت همراه با لبخند و شادی و امید به زندگی خود و آینده کشور.

وزیر اطلاعات افزود: پیامبر اکرم(ص) می فرمایند در یک کشور خیر در امنیت و سرور نهفته است. وقتی در کشور امنیت و آرامش حاکم باشد، عرصه را برای پررنگ شدن رشد و شکوفایی فرهنگ فراهم می کند. خداوند برقراری امنیت برای انسانها را مسأله ای مبنایی معرفی می کند. وقتی سکینه و آرامش همراه با شادابی در انسان حاکم شود، بر ایمان انسانها افزوده می شود و انسانها پذیرای فرهنگ عبودیت الهی می شوند و آن وقت کار در این عرصه بسیار با اهمیت می شود و شما این بستر را به ثمر می رسانید.

وی افزود: کار ازدیاد ایمان و پررنگ شدن فرهنگ جامعه با شماست. خداوند مسئله هدایت انسانها در مسیر خیر را امری واجب تعبیر می کند. بر مبنای «ادعو الی سبیلک» اصل دعوت واجب است و هم روش را به ما یاد می دهد که همراه با حکمت و انتخاب خودشان اقدام می کند.

وزیر اطلاعات ادامه داد: انسانی که باعث تحقق زندگی اسلامی در وجود انسانی دیگر شود بهشت بر او واجب می شود. و خداوند هم پاداش مشترکی هم به دعوت کننده و هم به دعوت شونده می دهد.

علوی تصریح کرد: وقتی انسان دعوت گری انسانی را به راه خدا دعوت می کند آن انسان هر عمل صالحی که انجام می دهد دعوت کننده در ثواب آن عمل شریک است. خداوند بدون اینکه از اجر و پاداش کسی کم کند به هر دوی آنها اجر می دهد. آموختن راهکارهایی برای فراخواندن انسانها به راه خدا خودش ارزشمند است. آموختن علم دعوت کردن به خدا ارزشمند است.

وی گفت: کسی که به سراغ آموختن علم می رود و راهکارهای علمی برای دعوت انسان به خدا را فرا گیرد، در بهشت فاصله او با انبیاء الهی یک درجه است.

علوی تصریح کرد: از اثرگذاری هنر در عرصه فرهنگ نباید غفلت کنیم. دشمنان با استفاده از همین ابزارها نیروی شان را به کار گرفته اند تا جوانان ما را با نظام فاصله بیاندازند. ما هم باید با همین ابزارها با آنها مقابله کنیم و هویت اسلامی مان را تقویت کنیم و با هجوم فرهنگی و جنگ نرم دشمن مقابله کنیم. اگر این علما و کانون های فرهنگی نبودند همه از دین خدا بر می گشتند.

وزیر اطلاعات افزود: امروز بقای نظام مدیون کار شما عزیزان است. اگر فرهنگ اصیل خودمان و ارزشهای اسلامی مان را ترویج کنیم جامعه مان به گونه ای واکسینه می شود که در برابر حملات فرهنگی دشمن مقاوم می شود و آن یک شرط دارد اینکه باید خودمان را بسازیم. کسی که آموزشگر نفس خودش باشد شایسته تجلیل بیشتری از کسانی است که بر مردم تاثیر می گذارد ولی خودشان عمل نمی کنند.

گفتنی است در این مراسم برزین ضرغامی، مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، پیام کتبی علی جنتی، وزیر ارشاد را قرائت کرد.