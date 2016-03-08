پسر ربوده شده استاندار مقتول ایالت پنجاب پاکستان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، طی عملیات نیروهای امنیتی اطلاعاتی پاکستان «شهباز تاثیر» پسر ربوده شده «سلمان تاثیر» استاندار کشته شده ایالت پنجاب پاکستان در منطقه «کچلاک» ایالت بلوچستان پاکستان آزاد شد.

شهباز تاثیر توسط نیروهای اطلاعاتی به شهر کویته انتقال داده شده است و پس از آن به لاهور آورده خواهد شد تا با خانواده خود دیدار کند. گزارشها حاکی از آن است که شهباز تاثیر در سلامت کامل بسر می برد. نیروهای امنیتی پاکستان درباره دستگیری ربایندگان جزئیاتی منتشر نکرده اند.

لازم به ذکر است شهباز تاثیر در ۲۶ اوت سال ۲۰۱۱ و پس از کشته شدن پدرش توسط «ممتاز قادری» یکی از محافظانش توسط افراد مسلح و ناشناس از منطقه «گلبرگ» در لاهور ربوده شد. شهباز تاثیر پس از دست بدست شدن بین ۵ گروه از ربایندگان در پاکستان امروز توسط نیروهای اطلاعاتی امنیتی پاکستان آزاد شد.

دادگاه مبارزه با تروریسم پاکستان اخیراً حکم اعدام «ممتاز قادری» قاتل «سلمان تاثیر» استاندار اسبق ایالت پنجاب پاکستان را به اجرا درآورد و بعد از آن در شهرهای مختلف پاکستان تظاهرات اعتراض آمیزی بر علیه این اقدام دولت اسلام آباد صورت گرفت و گروههای مذهبی و تندرو در پاکستان واکنش شدیدی به این اقدام نشان دادند.

ممتاز قادری در ۴ ژانویه ۲۰۱۱ و در بازار «کوهسار» اسلام آباد با تیراندازی بسوی سلمان تاثیر وی را به قتل رساند. «ممتاز قادری» از مامورینی بود که وظیفه محافظت از «سلمان تاثیر» استاندار اسبق ایالت پنجاب پاکستان را به عهده داشت اما با تیراندازی بسوی سلمان تاثیر وی را به قتل رساند.

علت و انگیزه ممتاز قادری از کشتن «سلمان تاثیر» به گفته وی پاسداری از ناموس رسالت اعلام شده است. گروههای افراطی در پاکستان اعلام کرده بودند در صورت اعدام ممتاز قادری دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد.

دادگاه مبارزه با تروریسم ممتاز قادری را به اتهام قتل سلمان تاثیر به اعدام محکوم کرده بود. دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی پاکستان نیز رای به اجرای حکم اعدام وی داده بودند.

ممتاز قادری از «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان تقاضای عفو کرده بود و درخواست وی از سوی ممنون حسین رد شد و حکم اعدام وی امروز صبح به اجرا درآمد. به همین دلیل در روزهای گذشته محافظت از «ممنون حسین» و خانواده وی افزایش یافته بود.