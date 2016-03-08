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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۳۳

با تقدیم نوزدهمین شهید مدافع حرم؛

ورامینی ها با شهید احمد گودرزی وداع کردند

ورامینی ها با شهید احمد گودرزی وداع کردند

ورامین-مراسم وداع با سرهنگ پاسدار شهید احمد گودرزی ازمدافعان حرم حضرت زینب(س) با حضور پرشور مردم و مسئولان در ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع با پیکر شهید احمد گودرزی از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س)، شامگاه سه شنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، جمعی از مسئولان اجرایی، روحانیون و ائمه جماعات، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی ورامین برگزار شد.

در این مراسم، وارثان قیام ۱۵ خرداد برای آخرین بار با پیکر پاک و مطهر شهید احمد گودرزی از مدافعان شجاع و بی باک حریم اهل بیت عصمت و طهارت وداع کردند.

مردم شهرستان ورامین با اجتماع در مصلی صاحب الزمان(عج) به یاد مظلومیت و غربت اهل بیت اشک ریخته و بر آمادگی کامل برای دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت تأکید کردند.

جمعی از شرکت کنندگان در این مراسم با در دست داشتن نوشته هایی، اعلام داشتند که آمادگی دارند برای دفاع از حریم اهل بیت از بهترین سرمایه های خود بگذرند.

قرار است پیکر پاک شهید احمد گودرزی، صبح چهارشنبه از مسجد صاحب الزمان(عج) شهرک مدرس تا ابتدای جاده تهران- ورامین با حضور مردم شهید پرور و انقلابی ورامین تشییع و سپس در بهشت زهرا به خاک سپرده شود.

کد مطلب 3576155

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