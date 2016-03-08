هدر رفت آب اصفهان با عدم استفاده از الگوی كشت مناسب

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کیانی بعد از ظهر سه شنبه در اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه تصویرسازی اولیه مسافران در ساعات اولیه ورود به استان از اهمیت بسزایی برخوردار است، اظهار داشت: در این راستا شهر اصفهان از ویژگی‌ها و اهمیت بیشتری برخوردار است و باید نسبت به ورودی‌های شهر اصفهان توجه ویژه‌ای صورت پذیرد.

وی برنامه‌ریزی صحیح برای اسکان و ایجاد فضاهای تفریحی برای مسافران نوروزی را نیز مورد توجه دانست و گفت: شهرداری‌های سراسر استان باید به این امر توجه داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در استان هنرپرور اصفهان هنر نقش بسزایی در جذب گردشگران دارد، افزود: استفاده از این ابزار برای جذب گردشگران باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خشکی رودخانه زاینده رود را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی استان اعلام کرد و گفت: نبود جریان دائمی آب زاینده رود ناشی از خشکسالی، استحصال بی رویه آب و برداشت‌های بالادست حوزه آبریز است که باید مدیریت بهتری بر روی آن اعمال شود.

کیانی کمبود آب در استان اصفهان را جدی اعلام کرد و افزود: استفاده نکردن از الگوی کشت مناسب کشاورزی در استان بخش زیادی از آب استان را هدر می‌دهد و در این راستا ضروری است که نسبت به استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و الگوی کشت مناسببرنامه‌ریزی بهتری صورت گیرد.

وی توسعه بی‌رویه شهرها و صنایع را نیز از دیگر دلایل ایجاد مضلات آبی در استان اصفهان اعلام کرد و گفت: در استان اصفهان در بسیاری از موارد صنایع بدون توجه به اقلیم و جغرافیای محیطی جانمایی شده‌اند که باید بازنگری در این زمینه انجام شود.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان همچنین خواستار تعامل بیشتر شورای عالی استان‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان‌ اصفهان در دهمین دوره شد و گفت: امیدواریم با این افزایش تعامل بتوان به نحو شایسته از منافع ملی و استانی دفاع کرد.