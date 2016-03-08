به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر سه شنبه در گردهمایی مسئولان کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی مساجد نقش مهمی در جذب جوانان به مساجد دارند، اظهار داشت: مساجد محلی برای مومنان و جوانان مومن و خدایی است.

وی با بیان اینکه مسجد در مسیر تربیت جوانانی مومن و پرهیزکار و با تقوا حرکت می کند.نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: کانون های فرهنگی مساجد در کنار مسجدنقش مهمی در هموار کردن مسیر اهداف فرهنگی مساجد دارند.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت های کانون های فرهنگی مساجد بهره گیری بیشتر شود و زمینه ارتباط بهتر این کانون ها با ائمه جماعات و مسئولان مساجد فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد افزود: کانون های فرهنگی مساجد باید در مسیر آموزش و انجام فعالیت های فرهنگی گام های بلندتری بردارند.

ائمه جماعات مهمتریت رکن مساجد به شمار می روند

مدیرکل دفتر آموزش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور نیز در این مراسم با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیتاری یکی از استان های برتر در حوزه راه اندازی کانون های فرهنگی مساجد در سطح کشور است، ادامه داد: کانون های فرهنگی مساجد مکملی در مسیر برگزاری برنامه های مساجد هستند.

علیرضا لاور عنوان کرد: کانون های فرهنگی مساجد با برگزاری برنامه های فرهنگی مخاطبان بسیاری را جذب مساجد کرده اند.

مدیرکل دفتر آموزش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به اینکه حضور جوانان در مسجد موجب ارتباط بهتر آنها با مساجد می شود، ادامه داد: حضور جوانان در مساجد زمینه ساز ماندگار شدن و شرکت در برنامه های مساجد است.

وی ادامه داد: ائمه جماعات مهمتریت رکن یک مسجد به شمار می رود.

مدیرکل دفتر آموزش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور ادامه داد: باید از ایده های و نظرات مخاطبان در مسیر بهبود فعالیت های فرهنگی مساجد استفاده شود و تلاش شود که مخاطبان در برگزاری برنامه های مساجد نقش پررنگی داشته باشند.

۳۹۵ کانون فرهنگی هنری مساجد در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ۲۳ هزار عضو کانون های فرهنگی مساجد چهارمحال و بختیاری هستند، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۹۵ کانون فرهنگی هنری مساجد در استان فعالیت می کنند.

جواد کارگران ادامه داد: در حال حاضر ۲۳۷ کانون فرهنگی مساجد در روستاها و ۱۵۸ کانون نیز در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری فعال است.

وی اذعان داشت: تجهیز کانون های فرهنگی مساجد یکی از مهمترین اقداماتی بوده که تا کنون انجام شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد:کانون های فرهنگی مساجد در روستاها و شهرها نقش مهمی در مسیر تقویت مبانی اعتقادی جوانان و نوجوانان داشته اند و هم اکنون جوانان بسیاری جذب برنامه های فرهنگی و هنری این کانون ها شده اند.

راه اندازی کانون های فرهنگی هنری مساجد در دور ترین نقاط چهارمحال و بختیاری

مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم اظهار داشت: روز 18 اسفند ماه سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد است.

حجت الاسلام مراد یوسفی تاکید کرد: هر ساله به این مناسب همایش و گردهمایی با حضور مسئولان کانون ها و اعضای آنها در شهرکرد برگزار می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون به همت و تلاش جوانان مومن شاهد این هستیم که در دور ترین نقاط چهارمحال و بختیاری کانون های فرهنگی مساجد راه اندازی شده اند و برنامه های فرهنگی توسط این کانون ها برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری یادآور شد: برگزاری برنامه های اوقات فراغت از مهمترین برنامه هایی است که مورد استقبال مخاطبان قرار می گیرد.

وی اذعان داشت: مهمترین هدف کانون های فرهنگی هنری مساجد جذب جوانان و نوجوانان به مساجد است.