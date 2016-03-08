غول صنعت فولاد جهان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه مالی گردشگری، گروه فولادی میتال بزرگترین و مطرح ترین شرکت تولید کننده فولاد جهان طی قراردادی با گروه مالی گردشگری که با حضور مهدی جهانگیری رئیس این گروه و هیات همراه به امضا رسید، مدیریت بهره برداری و تولید شرکت فولاد بناب از شرکت های عضو گروه مالی گردشگری را به مدت ۵ سال عهده دار شد.

تولید و مصرف فولاد امروزه، یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع به شمار می آید. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرایند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. در واقع در اقتصاد امروز جهان صنایع فولادی را مادر صنایع دانسته و رشد توسعه صنعتی هر کشور را وابسته به رشد صنایع فولادی آن کشور عنوان می کنند.

در چهار دهه اخیر در کشور بالغ بر ۱۵۰ میلیون تن فولاد خام تولید و ۲۰۰ میلیون تن فولاد مصرف شده است. این محصولات فولادی در ساخت ساختمان های مسکونی، کارخانه ها، راه های ارتباطی، انتقال انرژی و سیالات و ... به کار گرفته شده اند که همین موضوع خود بیانگر اهمیت فوق العاده محصولات فولادی در توسعه صنعتی کشور است.

سرمایه گذاری و رشد صنعت فولاد در کشور، اقتصادی و منطقی به نظر می آید؛ مشروط بر اینکه محل احداث، فرایند تولید، تامین منابع طبیعی و انرژی و مدیریت پروژه صحیح انتخاب شده باشد. در این میان حضور شرکت های بزرگ و صاحب نام این صنعت در ایران می تواند تاثیر به سزایی در رشد فولاد کشور و رسیدن به سطح بین المللی هم در تولید و هم در کیفیت داشته باشد.

این قرارداد با محوریت انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز جهان در این صنعت و با هدف اصلاح ساختار نیروی انسانی و خطوط تولید به منظور بهینه سازی و دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی با اتصال به شبکه بازاریابی بین المللی گروه میتال منعقد شده که با توجه به نیاز بخش صنعتی کشور به استفاده از تکنولوژی و دانش روز جهان و همچنین نیاز بازارهای جهانی به محصولات فولادی تحولی شگرف در صنعت فولاد ایران را رقم خواهد زد.

تشکیل زنجیره معدن تا محصول در تولید فولاد جهان از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تقریبا بدون رعایت آن توسعه صنعتی در بخش فولاد رخ نمی دهد. بر همین اساس در بخش دیگری از این قرارداد شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به عنوان هلدینگ صنعتی و معدنی گروه مالی گردشگری با سرمایه گذاری مشارکتی طرف خارجی، نسبت به بهره برداری از معدن سنگ آهن و احداث کارخانه DRI در استان کرمان همزمان با مدیریت مجتمع فولاد بناب اقدام خواهند کرد تا زنجیره کاملی از معدن تا محصول در دستور کار قرار گیرد که حجم سرمایه گذاری آن بیش از یک میلیارد یورو خواهد بود.

بهینه سازی مصرف و تولید در راستای اقتصاد مقاومتی یکی از موارد بسیار مهم بخش صنعت کشور است که با بومی کردن دانش فنی و تکنولوژی روز جهان امکان پذیر است. حضور گروه میتال در ایران و انتقال دانش روز جهان به متخصصین ایرانی بسیار مهم و موثر ارزیابی می شود و می توان با استفاده از تجربه متخصصین بین المللی این شرکت و انتقال آن به بدنه صنعت فولاد کشور گامی مهم در خود کفایی اقتصادی و صنعتی کشور برداشت.

حضور بزرگترین گروه فولادی جهان در ایران و امضای قرارداد همکاری با بخش خصوصی کشورمان می تواند از دستاوردهای مهم پسابرجام عنوان شود. حضور هیات تجاری از بخش خصوصی ایران به همراه رئیس جمهور در سفر به اروپا و میزبانی از چندین هیات تجاری از کشورهای صاحب نام در اقتصاد جهانی از نتایج حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است که مسلما با حمایت بیشتر از این بخش شاهد بروز توانمندی های گسترده تری از بخش خصوصی کشور در صحنه اقتصاد بین المللی خواهیم بود.

گروه فولادی میتال به‌ عنوان غول صنعت فولاد، انواع محصولات فولادی را در سراسر جهان تولید و عرضه می‌کند. این محصولات شامل محصولات فولاد تخت و بلند است. محصولات تخت شامل تختال (اسلب)، ورق، ورق نورد گرم‌شده، ورق نورد سردشده، ورق فولاد گالوانیزه، ورق آلومینایزشده و ورق رنگی است. محصولات فولاد بلند نیز شامل شمش، مفتول، میلگرد ساده و آج‌دار در مقاطع مختلف، سیم، میخ، سیم بکسل، انواع مقاطع مانند نبشی، سپری، ریل، تیر آهن، پروفیل و انواع لوله است.

مجتمع فولاد صنعت بناب به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد بخش خصوصی کشور مطرح است که ظرفیت تولید آن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده و به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی غرب کشور، نقش مهمی در اشتغال زایی و تولید فولاد کشور عهده دار است.