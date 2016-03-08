۱۸۳ کانون فرهنگی و هنری در روستاهای لرستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی موسوی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۳۶۹ کانون فرهنگی و هنری در مساجد لرستان اظهار داشت: از این تعداد ۱۸۳ مورد در روستاها فعالیت دارند.

ایجاد ۲۵ خانه نور در لرستان

وی با اشاره به فعالیت خانه های نور در قالب کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان بیان داشت: تا کنون ۲۵ خانه نور در سطح استان لرستان راه اندازی شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشار به فعالیت ۲۰ کانون تخصصی در مساجد سطح استان تصریح کرد: همچنین در حال حاضر ۱۹ کانون فرهنگی و هنری در مصلای های نماز جمعه لرستان فعال هستند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به فعالیت هفت کانون فرهنگی و هنری در دانشگاههای استان لرستان ادامه داد: تا کنون نیز سه مرکز فرهنگی و هنری دیجیتال در استان لرستان ایجاد شده است.

اعضای کانون های مساجد افسران جنگ نرم هستند

وی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه مدیران و اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد افسران جنگ نرم و حافظان حریم فرهنگی هستند عنوان کرد: تربیت نیروی انقلابی، مومن و متعهد از کارکردهای واقعی مساجد است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به اینکه مسجد بهترین و معنوی ترین مکان برای ایجاد ارتباط با خدا و کسب آرامش از طرف پررودگار متعال است افزود: در این راستا راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری در مساجد و تلاش مدیران کانون ها برای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد بر معنویت مساجد می افزاید.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه حضور در مسجد و سوق دادن اعضای خانواده، از جمله کودکان و نوجوانان به مساجد اثر تربیتی داشته و در تربیت صحیح فرزندان خانواده نقش بسزایی دارد گفت: حضور در مساجد همچنین در روح انسان ها و سلامت و سعادت خانواده و جامعه موثر است.

لزوم انجام فعالیتهای قرآنی در مساجد

وی با بیان اینک مسجد خانه خدا و محل اتصال بندگان به بارگاه الهی است تصریح کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد فعالیت خود را با محوریت امام جماعت مسجد انجام می دهند، چراکه موضوع ولایت پذیری باید از مساجد آغاز شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان مهم ترین و بهترین فعالیتی که در مساجد باید به آن پرداخته شود، فعالیت های قرآنی است بیان داشت: طبق سفارش پیامبر اکرم(ص) مسجد برای پرداختن به قرآن بنا شده است.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر انجام فعالیت های قرآنی همچون روخوانی قرآن، روانخوانی، تجوید، تفسیر و سایر علم قرآنی در مساجد تصریح کرد: موسسات قرآنی باید درون مساجد تاسیس شود و در راستای احیای کارکرد های مساجد برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت های فرهنگی و هنری، جشنواره های دینی و مذهبی، برنامه های قرآنی و صدها فعالیت با محوریت مساجد در طول سال توسط کانون های فرهنگی وهنری مساجد لرستان برگزار می شود گفت: هم اکنون ۲۳ سال از تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد می گذرد و تاسیس کانون های فرهنگی و هنری در مساجد لرستان نیز همزمان با سراسر کشور از سال ۷۱ آغاز شده است.