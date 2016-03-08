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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۵۳

مسئول کانونهای مساجد لرستان:

۱۸۳ کانون فرهنگی و هنری در روستاهای لرستان فعالیت دارند

۱۸۳ کانون فرهنگی و هنری در روستاهای لرستان فعالیت دارند

خرم آباد - مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان از فعالیت ۱۸۳ کانون در روستاهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی موسوی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۳۶۹ کانون فرهنگی و هنری در مساجد لرستان اظهار داشت: از این تعداد ۱۸۳ مورد در روستاها فعالیت دارند.

ایجاد ۲۵ خانه نور در لرستان

وی با اشاره به فعالیت خانه های نور در قالب کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان بیان داشت: تا کنون ۲۵ خانه نور در سطح استان لرستان راه اندازی شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشار به فعالیت ۲۰ کانون تخصصی در مساجد سطح استان تصریح کرد: همچنین در حال حاضر ۱۹ کانون فرهنگی و هنری در مصلای های نماز جمعه لرستان فعال هستند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به فعالیت هفت کانون فرهنگی و هنری در دانشگاههای استان لرستان ادامه داد: تا کنون نیز سه مرکز فرهنگی و هنری دیجیتال در استان لرستان ایجاد شده است.

اعضای کانون های مساجد افسران جنگ نرم هستند

وی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه مدیران و اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد افسران جنگ نرم و حافظان حریم فرهنگی هستند عنوان کرد: تربیت نیروی انقلابی، مومن و متعهد از کارکردهای واقعی مساجد است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به اینکه مسجد بهترین و معنوی ترین مکان برای ایجاد ارتباط با خدا و کسب آرامش از طرف پررودگار متعال است افزود: در این راستا راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری در مساجد و تلاش مدیران کانون ها برای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد بر  معنویت مساجد می افزاید.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه حضور در مسجد و سوق دادن اعضای خانواده، از جمله کودکان و نوجوانان به مساجد اثر تربیتی داشته و در تربیت صحیح فرزندان خانواده نقش بسزایی دارد گفت: حضور در مساجد همچنین در روح انسان ها و سلامت و سعادت خانواده و جامعه موثر است.

لزوم انجام فعالیتهای قرآنی در مساجد

وی با بیان اینک مسجد خانه خدا و محل اتصال بندگان به بارگاه الهی است تصریح کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد فعالیت خود را با محوریت امام جماعت مسجد انجام می دهند، چراکه موضوع ولایت پذیری باید از مساجد آغاز شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان مهم ترین و بهترین فعالیتی که در مساجد باید به آن پرداخته شود، فعالیت های قرآنی است بیان داشت: طبق سفارش پیامبر اکرم(ص) مسجد برای پرداختن به قرآن بنا شده است.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر انجام فعالیت های قرآنی همچون روخوانی قرآن، روانخوانی، تجوید، تفسیر و سایر علم قرآنی در مساجد تصریح کرد: موسسات قرآنی باید درون مساجد تاسیس شود و در راستای احیای کارکرد های مساجد برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت های فرهنگی و هنری، جشنواره های دینی و مذهبی، برنامه های قرآنی و صدها فعالیت با محوریت مساجد در طول سال توسط کانون های فرهنگی وهنری مساجد لرستان برگزار می شود گفت: هم اکنون ۲۳ سال از تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد می گذرد و تاسیس کانون های فرهنگی و هنری در مساجد لرستان نیز همزمان با سراسر کشور از سال ۷۱ آغاز شده است.

کد مطلب 3576163

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