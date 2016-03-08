به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در مجمع مدیران موسسات استان بوشهر ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خواستار توجه بیشتر به تبیین معارف قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: هم قرآن و هم عترت قرآن باید در کنار هم و به موازات یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

وی گفت: قرآن منهای عترت می شود مثل اوضاعی که کشورهای اسلامی دچار آن شده اند؛ در این کشورها حکومت به ظاهر اسلامی است ولی دست انها در دست قاتلان است و با ان ها پیمان می بندند.

حجت الاسلام سروستانی با بیان این که اسلام منهای اهل بیت با فرهنگ نورانی پیامبر اسلام (ص) فاصله دارد تاکید کرد: اگر قرآن و عترت همراه یکدیگر باشند و سرلوحه کار قرار بگیرند می شود اسلامی که جمهوری اسلامی و حزب الله دنبال آن هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در ادامه سخنان خود افزود: یکی از ضرورت های موسسات قرآنی این است که هم به امور تخصصی قرآن کریم و هم به معارف اهل بیت بپردازند.

حجت الاسلام سروستانی اضافه کرد: توسعه فضای تعاملی و انعقاد تفاهم نامه های مختلف در راستای توسعه و ترویج فعالیت های آموزشی قرآنی با تعامل با مرکز آموزش استان از برنامه های موثر اتحادیه موسسات قرآنی مردمی است.

وی با بیان این که عزم جدی و همدلی مسئولان لازمه گسترش فعالیت های قرآنی است اظهار داشت: همین عامل باعث شده اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان در ردیف ۵ استان برتر قرار بگیرد و دارالقرآن الکریم استان هم در سطح مطلوبی در جایگاه کشوری به ایفای نقش بپردازد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان این که اگر نهال قرآن را در دل جوانان بکاریم شاهد بسیاری از مشکلات و آسیب ها در جامعه اسلامی نخواهیم بود اضافه کرد: در همین راستا ۵۰ طرح کارشناسی قرآنی در سطوح مختلف استان طراحی و تدوین شده و در اختیار موسسسات و مراکز قرآنی مردمی قرار گرفته است.