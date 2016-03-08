تولید داخل صرفه اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار امیری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی، اظهارداشت: شرایط تولید در داخل کشور، می توان گفت در برخی بخش ها تولید داخل نداریم و بیشتر تولیدات مونتاژ محور است.

وی با بیان اینکه در شرایطی که تعرفه واردات یک کالا ۲۰ درصد تعیین شده، تولید داخل به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد، افزود: در تولید باید ارزش افزوده ایجاد شود چرا که اهمیت این موضوع برای رونق تولید بسیار بالا است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه وقتی تعرفه واردات یخچال فریزر ۷۶ درصد است، هزینه های تولیدکننده داخلی به هر میزان باشد باز هم کمتر از ۷۶ درصد است و می تواند از نظر قیمتی رقابت پذیر باشد، اظهارداشت: فقط در صورتی که تعرفه واردات یخچال فریزر ۲۰ درصد شود و یک شرکت داخلی همچنان بتواند تولیدی قابل رقابت داشته باشد، می توان گفت که واقعا تولید داخلی انجام شده است.

وی ادامه داد: اینکه چهار قطعه را به یکدیگر پیچ و مهره کنیم را نمی‌توان تولید داخل نامید؛ تولید داخل این است که بتوانیم محصولی ارزان تر از کالاهای وارداتی و با کیفیتی بالاتر تولید کنیم.

این فعال اقتصادی افزود: اکنون شاهدیم بعضی شرکت ها کولر گازی چینی خریداری می کنند و نشانه (مارک) آنها را پاک کرده و در قالب تولید داخل به شرکت های دولتی عرضه می کنند.

امیری با اشاره به فعالیت های بازرگانی، گفت: برنامه ریزی هایی برای تولید مشترک لوازم خانگی با مشارکت شرکت های ایرانی و خارجی انجام شده است.