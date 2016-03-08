بدون علوم بنیادی نمی توان به علوم کاربردی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی احمدآبادی عصر امروز در مراسم بزرگداشت پرفسور لطفی زاده در دانشگاه تهران گفت: مخالف تعامل دانشگاه ها با جامعه نیستم اما نباید در این راستا علوم بنیادی را کم اهمیت دانست چراکه بدون علوم بنیادی نمی توان به علوم کاربردی و توسعه صنعتی رسید.

وی افزود: مبانی تئوریک موجب توسعه صنعتی می شوند و این درحالی است که صنعت نیز به دنبال فناوری های جدید باشد.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همچنان در کشور شاهد مهاجرت نخبگان به خارج از کشور هستیم بنابراین باید برنامه ریزی صورت گیرد تا با برگزاری دوره های مشترک آموزشی علاوه بر ایجاد زمینه تحصیل دانشجویان در دیگر کشورها زمینه فعالیت دانشجویان در کشور را نیز فراهم کنیم.

نیلی احمدآبادی با اشاره به تجربه موفق دانشگاه تهران در برگزاری دوره های مشترک طی سال های گذشته گفت: تبادل دانشجو باید دو طرفه باشد و دانشگاه ها نقش بیشتری در این حوزه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه اصلی دانشگاه تهران توسعه دوره های مشترک در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است.

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: طی سال های گذشته دانشکده فنی این دانشگاه دوره مشترک با یک دانشگاه آمریکایی داشت که دانشجویان دانشگاه تهران پس از حضور در این دوره درخشش های زیادی داشتند.

نیلی احمدآبادی افزود: باتوجه به اینکه بعد از برجام محدودیت های علمی برطرف شده است بنابراین برنامه داریم مجددا دوره های مشترک را در دانشگاه راه اندازی کنیم که اولویت برگزاری این دوره ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.

وی با اشاره به تحصیل پرفسور لطفی زاده در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: در سال ۸۱ دانشگاه تهران تصویب کرد تا مدرک دکتری افتخاری به پرفسور لطفی زاده اعطا شود که در آن زمان امکان حضور وی در این مراسم وجود نداشت و مراسم به تعویق افتاد.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: طبق قوانین دانشگاه تهران مدرک دکتری افتخاری باید با حضور فرد صورت گیرد اما باتوجه به اینکه پرفسور لطفی زاده به دلیل شرایط جسمی امکان حضور در دانشگاه را نداشتند بنابراین مراسم اعطای دکتری افتخاری بدون حضور وی انجام می شود.