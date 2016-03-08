ورزشکاران تالاسمی گلستان پنج مدال کشوری کسب کردند

علی آرمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: المپیاد ورزشی ویژه ورزشکاران تالاسمی با حضور ۲۵۵ ورزشکار از استان های مختلف کشور به مدت دو روز در چهار رشته ورزشی در استان گیلان انجام شد و با معرفی نفرات برگزیده پایان یافت.

آرمند درباره عملکرد ورزشکاران گلستانی بیان کرد: در رقابت های رده سنی زیر ۲۵ سال تنیس روی میز بانوان، فاطمه جلالی از گلستان بالاتر از ورزشکاران تهران و اردبیل به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

وی افزود: در رده سنی بالای ۲۵ سال نیز الهام جلالی از گلستان پس از راکت به دستان همدان و فارس به عنوان سوم مشترک دست یافت.

وی همچنین به مسابقات آقایان خاطرنشان کرد: در رده سنی بالای ۲۵ سال مسابقات تنیس روی میز آقایان، جلال جهانتیغ پس از ورزشکار خوزستانی و در رده سنی زیر ۲۵ سال سید علی میرآئیز نایب قهرمان شدند.

دبیر هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا گلستان به کسب مقام دیگر ورزشکاران گلستانی اشاره و اظهار کرد: در پایان رقابت های رده سنی بالای ۲۵ سال شطرنج بانوان، مریم کوهستانی پس از شطرنجبازان اضفهان و هرمزگان بر سکوی سوم ایستاد.

به گفته آرمند، مسابقات ورزشکاران تالاسمی سراسر کشور از روز یکشنبه با حضور ۲۵۵ ورزشکار از استان های مختلف کشور در چهار رشته شطرنج ، تنیس روی میز، دارت و تیراندازی در منطقه زیباکنار رشت آغاز شد و عصر امروز (دوشنبه) با معرفی نفرات برتر پایان یافت.