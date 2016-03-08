کشته شدن ۲۵ تن از اعضای گروه «پ ک ک» در حملات ارتش ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، در عملیات نظامی روز سه شنبه ارتش ترکیه به مواضع کُرد های «پ ک ک»، ۲۵ تن از نیروهای این گروه کشته شدند.

به گفته فرماندهی نیروهای نظامی ترکیه، این حملات منجر به کشته شدن ۱۹ تن از نیروهای «پ ک ک» در استان دیاربکر و شش تن دیگر در استان شیرناک این کشور شد.

در بیانیه صادر شده از سوی ارتش ترکیه، همچنین به ضبط تعداد زیادی سلاح از این گروه تروریستی اشاره شده است.

این در حالیست که از آغاز حملات ترکیه به مواضع «پ ک ک» تا کنون ۳۶۲ نفر از اعضای این گروه کشته شده اند.