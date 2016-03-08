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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۲۸

رئیس کمیسیون آموزش خبرداد:

ایران دارای رتبه سوم تولید علم در حوزه سیستم های فازی

ایران دارای رتبه سوم تولید علم در حوزه سیستم های فازی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ایران طی سال های گذشته رتبه سوم تولید علم در حوزه سیستم های فازی را در جهان به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی امروز در مراسم بزرگداشت پرفسور لطفی زاده در دانشگاه تهران گفت: براساس آمارهای موجود کشورهای چین و هند به ترتیب رتبه های اول و دوم تولید علم در حوزه سیستم های فازی را درجهان به خود اختصاص داده اند و ایران نیز در این زمینه در جایگاه سوم قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پرفسور لطفی زاده کاشف و مبتکر منطق فازی در جهان است، افزود: این دانشمند ایرانی می تواند الگوی موفقی برای دانشجویان و جوانان کشور در حوزه کسب علم باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: زمانی که وی موضوع منطق فازی را مطرح کرد برخی از دانشمندان آن زمان این علم را قبول نکردند اما با وجود تلخ کامی ها وی راه خود را ادامه داد و امروز جهان وی را متبکر منطق فازی می شناسد.

زاهدی عنوان کرد: منطق فازی در حوزه های مختلف علمی مانند علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد، مهندسی و پزشکی کاربرد دارد.

کد مطلب 3576182

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