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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۹

رییس اداره راه و شهرسازی مهر:

عملیات روکش آسفالت گرم محور مهر- نرمان آغاز شد

عملیات روکش آسفالت گرم محور مهر- نرمان آغاز شد

مهر- رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان مهر گفت: عملیات روکش آسفالت ۱۰ کیلومتر از محور مهر- نرمان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رهام سلیمانی سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این عملیات به طول ۱۰ کیلومتر و عرض شش متر با آسفالت گرم از نوع توپکا آغاز شده و ضخامت آن پنج سانتیمتر می باشد.

وی افزود: با اتمام روکش این محور تردد مردم منطقه راحت تر خواهد شد و در کاهش تصادفات بسیار موثر است.

رئیس اداره راه و شهر سازی شهرستان مهر خاطرنشان کرد: این اداره در راستای برنامه ها و اهداف خود با توجه به خرابی راه های روستایی در زمینه حفظ و نگهداری رویه راه های تحت پوشش اقدامات گسترده ای را در دستور كار دارد.

سلیمانی  هدف از اجرای عملیات روکش آسفالت و خط کشی محورها را تأمین و ارتقاء ایمنی عبور و مرور در محورهای روستایی برشمرد و ادامه داد: نگهداری و حفاظت راه‌های ارتباطی در تمامی فصول بدون وقفه انجام می‌شود تا بهره مندی مردم از راه مناسب و تسهیل در رفت و آمد تحقق یابد.

کد مطلب 3576184

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