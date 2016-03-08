۱۰۸ زندانی جرائم مالی غیرعمد در انتظار کمک خیران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله موسوی قوام، ظهر امروز در نشست هیئت مدیره ستاد استان کرمان اظهار داشت: ۹۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد موجود در زندان‌های استان کرمان، امسال وارد زندان شده اند و ۹ نفر ورودی‌های سال گذشته هستند.

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان کرمان افزود: از میان زندانیان فعلی جرائم غیرعمد، هشت نفر بدهکار دیه، ۳۵ نفر چک برگشتی، ۶۳ نفر مهریه و دو نفر محکوم به پرداخت نفقه هستند.

وی با بیان اینکه ستاد دیه استان کرمان، وضعیت این زندانیان را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از کمک های مردمی و خیری ستاد دیه برخی از زندانیان را در سال‌های گذشته و سال جاری آزاد کرده است، افزود: ۹۱ نفر از محل کمک های مردم ستاد دیه با پرداخت ۶۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آزاد شدند.

موسوی قوام بیان کرد: ۱۵ نفر نیز با مبلغ ۷۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمک‌ ویژه ستاد مرکز و ۳۰ نفر نیز با تامین خسارتهای بدنی از زندان آزاد شدند.

وی عنوان کرد: ۲۴ نفر نیز با کمک تسهیلات بانکی به مبلغ ۷۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۱۴ نفر با اخذ رضایت شاکی بدون پرداخت دیه از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

موسوی قوام یادآور شد: در مواردی نیز بخشی از مبلغ دیه از شاکی رضایت گرفته شد و تنها بخشی از آن پرداخت شد و در مواردی نیز زندانیان، در پرداخت دیه‌های تعیین شده مشارکت کردند و از زندان آزاد شدند که این دو گروه در مجموع شامل ۹۷ نفر بوده اند.

وی با اشاره به مشارکت خیران و اثرگذاری بالای آنها در آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد عنوان کرد: در جشن‌های گلریزان که در سال جاری برگزار شد، ۸۰ درصد از تعهدات خیران وصول شد.