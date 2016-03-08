استان کرمانشاه به شدت با کمبود پرستار و تخت‌ بیمارستانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کریم عصر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: بیمارستان فوق تخصصی کودکان محمد کرمانشاهی متاسفانه با مشکلاتی درمان مواجه است که علاوه بر کرمانشاه به ۳ استان دیگر خدمات درمانی می‌دهد که این امر موجب ازدحام جمعیت در این بیمارستان شده است و از سوی دیگر کمبود فضا امکان افزایش تعداد متخصص برای این بیمارستان را محدود نموده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توسعه فضای بیمارستان محمد کرمانشاهی را از برنامه‌های این دانشگاه دانست و گفت: با عملیاتی کردن فاز گسترش فضای بیمارستان امکان افزایش تعداد متخصص در این بیمارستان نیز فراهم می‌شود.

کریم به بحران کلینیک‌های درمانی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ متر مربع عملیات احداث کلینیک در بیمارستان‌های استان را داریم که در صورت اتمام پروژه کلینیک‌های بیمارستانی بزرگترین ناهنجاری در حوزه درمان استان برطرف می‌شود.

شهرداری کرمانشاه برای احداث یک کلینیک ۳ میلیارد تومان هزینه جواز ساخت درخواست کرده است

وی در ادامه به عدم سنگ اندازی شهرداری کرمانشاه برای احداث کلینیک‌های بیمارستانی اشاره کرد و افزود: شهرداری بابت یک کلینیک در محدوده بیمارستان امام علی(ع) از دانشگاه علوم پزشکی ۳ میلیارد تومان جواز ساخت درخواست کرده که سبب اعتراض شدید ما شده و حتما این مسئله را با مقامات ارشد استان پیگیری خواهم کرد.

کریم با بیان اینکه ۳۰ میلیارد تومان برای کلینیک بیمارستانی از وزارتخانه تخصیص یافته، بیان کرد: چندین مرتبه از وزارتخانه به من تذکر داده شده که چرا کار ساخت کلینیک را شروع نکردیم و متاسفانه شهرداری کرمانشاه با درخواست این مبلغ فراوان مانع کاری شده که در صورت به سرانجام رسیدن آن بسیاری از مشکلات درمانی و نیز ترافیک در شهر برطرف می‌شود.

وی به مشکل کمبود نیرو و ازدحام بیماران در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه اشاره و بیان کرد: این بیمارستان از بسیاری ارائه خدمات به حالت انفجار رسیده و به عبارتی در هر بخشی برای رفع نیاز به این بیمارستان مراجعه می‌شود.

کریم از راه اندازی اورژانس استاندارد و مجهز و بروز در بیمارستان‌های امام رضا(ع) و طالقانی کرمانشاه در سال آینده خبر داد و گفت: بسیاری از مشکلات بیمارستان امام رضا(ع) ناشی از ساختار غیراستاندارد اورژانس این بیمارستان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین راه اندازی مرکز رادیوتراپی شیمی درمانی بیمارستان امام رضا(ع) را از دیگر برنامه‌های این دانشگاه در سال جدید عنوان و اظهار کرد: با اتمام پروژه احداث کلینیک‌ها مشکل ازدحام جمعیت نیز برطرف می‌شود چراکه این کلینک‌ها مجهز به سیستم نوبت دهی الکترونیک هستند و بیمار حتی در منزل خود می‌تواند برای گرفتن نوبت اقدام کند.

کریم راه اندازی کلینیک‌های بیمارستانی را بزرگترین راه حل رفع مشکلات خدماتی در بیماران سرپایی دانست و افزود: بخش خصوصی از دانشگاه درخواست نیروی متخصص نموده اما به لحاظ شرعی، قانونی و اخلاقی وظیفه‌ای در این خصوص ندارم و نمی‌توانم نیروهای متخصص را وادار به خدمت در مراکز خصوصی نمایم.

افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی در استان کرمانشاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پیرامون تدریس برخی رشته‌های پزشکی در دانشگاه آزاد کرمانشاه گفت: این دانشگاه در تدریس رشته‌هایی همچون پرستاری ورود پیدا کرده که به آن‌ها نیاز شدیدی داریم که البته تدریس این قبیل رشته‌ها در دانشگاه آزاد با هماهنگی ما و وزارتخانه انجام شده و نظارت دقیق نیز اعمال می‌شود.

کریم با بیان اینکه بحران کمبود پرستار در کل کشور مشکل ساز شده، گفت: در سال ۹۵ افزایش تخت‌های بیمارستانی در شهرستان‌های هرسین، سنقروکلیایی، پاوه، فارابی کرمانشاه، صحنه و... در دستور کار قرار دارد.

این مسئول با تاکید بر حرکت در جهت پایدار نمودن رشته‌های کارشناسی ارشد و مقاطع بالاتر پزشکی در استان کرمانشاه عنوان کرد: تجهیز تمام بیمارستان‌های استان به محیط بخش خصوصی زایمان در دستور کار قرار دارد.

کریم پیرامون مشکل بیمارستان روانسر گفت: بخشی از زمین این بیمارستان مشکل معارض داشت و نیز اعتباراتی که برای این بیمارستان اختصاص یافت منحصر به بخش بهداشت و درمان بود اما مصوب نمودیم تا یک و نیم میلیارد از اعتبار آن برای بخش اداری در قالب بهداشت و درمان هزینه شود.

تعرفه‌های تعریف نشده دندانپزشکی سبب بروز بسیاری از مشکلات در این زمینه شده است

وی از استخدام ۱۵۰ نفر نیرو در بخش اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه طی سال ۹۵ خبر داد و افزود: تعداد ۷۰ دستگاه آمبولانس برای استان نیز مصوب شده که امیدواریم در سال جدید تحقق یابد همچنین از طریق وزارتخانه پیگیر هلیکوپتر ویژه اورژانس در استان هستیم تا از هوانیروز مستقل شویم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعریف نشدن تعرفه‌های دندانپزشکی را معضلی بسیار مهم در استان و کشور دانست و افزود: احداث کلینیک دندانپزشکی در کرمانشاه در دستور کار است و در خصوص تعرفه‌ها نیز در کارگروه سلامت استان با سیستم‌های بازرسی مسئله را پیگیری خواهیم کرد.

کریم در ادامه به کمبود بیش از ۲۰۰۰ تخت بیمارستانی در استان کرمانشاه اشاره و اظهار کرد: نیاز استان ۴۲۰۰ تا ۴۴۰۰ تخت است و در حال حاضر ۲۲۰۰ تخت بیمارستانی داریم اما مهمتر از این مشکل کمبود پرستار مزید بر مشکلات شده به طوریکه در استان بشدت با کمبود پرستار به ویژه پرستار مَرد مواجه هستیم.

وی پیرامون بحث توریسم سلامت گفت: در این زمینه بزرگترین مشکل ما در آن سوی مرز دلال بیمار است و در داخل استان نیز بزرگترین مشکل بیمارستان‌ها هستند که از ازدحام بیمار در حال انفجاراند بطوریکه بعد از طرح تحول نظام سلامت هجوم بیماران به بیمارستان‌ها وحشتناک شده است.

کریم ادامه داد: چندی پیش نشستی با تعدادی از مقامات یونیدو در استان داشتیم و آنان از پروژه توریسم سلامت ما استقبال نموده و قرار شد در این زمینه گرنت اعطا کنند و در حال حاضر طرح عملیاتی آن توسط دکتر دل انگیزان در حال تهیه است و شهرستان قصرشیرین به عنوان مقر اصلی در نظر گرفته شود و از آنجا پروژه توریسم درمان و آموزش هدایت شود.