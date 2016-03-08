علی نیکونژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نماینده خراسان شمالی پس از کسب عنوان سومی در مسابقات کشوری پاورلیفتینگ راو کلاسیک به میزبانی استان فارس شانس خود را برای حضور در اردوی تیم ملی و رقابت‌های جهانی آمریکا بالا برد و در یک قدمی این مسابقات قرار گرفت.

وی اظهار کرد: رقابت‌های کشوری پاورلیفتینگ راو کلاسیک به مدت دو روز در شهرستان شیراز استان فارس پیگیری شد که محسن میرزایی در دسته وزنی ۱۲۰ کیلوگرم با مجموع ۶۳۵ کیلوگرم پس از جواد بهرامی از اصفهان با مجموع ۶۵۷.۵ کیلو گرم و یونس نادری از همدان با مجموع ۶۵۵ کیلو گرم عنوان سومی این رقابت‌ها را کسب کرد.

نیکونژاد افزود: هم اکنون محسن میرزایی با کسب این عنوان، یکی از شانس‌های حضور در اردوی تیم ملی به منظور شرکت در رقابت‌های جهانی امریکا است.

وی اظهار کرد: رضا ریحانی و ابوالفضل ابراهیم زاده دو نماینده دیگر استان در رقابت‌های کشور شیراز بودند که به دلیل سطح بالای این رقابت‌ها از کسب مدال باز ماندند.

به گزارش مهر، رقابت‌های پاورلیفتینگ راو کلاسیک کشور ۱۲ تا ۱۶ اسفند ماه در ۴ رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در محل سالن ۲۲ بهمن شیراز برگزار شد که در پایان با حضور رئیس کنفدراسیون پاورلیفتینگ آسیا، باشگاه‌ها و نفرات برتر کشور مشخص شدند.