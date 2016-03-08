نگذاشتند حلاوت بردن سیمرغ را بچشم/ از برچسپ زدن دست بردارید

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پرستویی در مراسم نکوداشت چهار دهه فعالیت سینمایی‌اش که امروز سه‌شنبه ۱۸ اسفندماه با حضور جمشید مشایخی، محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری، ابراهیم حاتمی‌کیا، محمد مهدی عسگرپور، مازیار میری، فریدون جیرانی، مریلا زارعی، محمد احسانی، محمود عزیزی، منوچهر محمدی و ... برگزار شد، با قرائت متنی عنوان کرد: من مرد صحنه و دوربین و نور و صدا هستم. اکنون حدود نیم قرن است که خاک صحنه را می‌خورم اما باور کنید که هنوز از ایستادن در مقابل شما و ژست سخنرانی به خود گرفتن گریزان هستم.

وی با تشکر از برگزاری این مراسم ادامه داد: هر شخصی که مرا بشناسد، می‌داند که چقدر از این بزرگداشت‌ها و تقدیر و تشکر‌ها گریزانم. با خود می‌اندیشم که کاری نکرده‌ام که نیاز به قدرشناسی داشته باشد، اعتقاد قلبی من بر این است که قدرشناسی واقعی باید از کسانی انجام شود که باعث شدند ما دیده شویم وگرنه ما جز ادای دین کاری از دست‌مان برنیامده است.

پرستویی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: از این فرصت استفاده کرده و از اهل رسانه یعنی کسانی که قلم می‌زنند و هدف‌شان پیشبرد و اعتلای فرهنگ جامعه است، تشکر می‌کنم. همچنین از کسانی که دغدغه هنر و هنرمند را دارند و می‌دانند که راه اوج گرفتن یک فرهنگ از مسیر هنر می‌گذرد. من از کسانی که گاهی به قدردانی از هنرمندان می‌اندیشند، تشکر می‌کنم هرچند که پرویز پرستویی ترجیح می‌دهد که آن هنرمند نباشد.

جشنواره فیلم فجر عید صوری سینما است

بازیگر فیلم «بادیگارد» از جشنواره فیلم فجر به عنوان عید صوری سینما یاد کرد و گفت: در این ایام هنرمندان به دید و بازدید یکدیگر می‌روند، عملکرد یک ساله خود را عرضه می‌کنند و قضاوت را به قاضیان این عرصه و نیز به تماشاچیان می‌سپارند.

وی در ادامه متن خود یادآور شد: آنچه که در این ایام مایه آزار شد، حاشیه‌های جشنواره بود و اکنون سوال این است که چرا باید جامعه دچار چنین بیماری مهلکی به خصوص در بخش فرهنگ شود، چه شده است که ما رسالت خود را گم کرده‌ایم و فقط به قلع و قمع کردن یکدیگر می‌اندیشیم؟ به کدام دلیل، اصول گم شده و افترا و انتقاد بی‌پایه و اساس، جای آن را گرفته است؟

پرستویی با بیان اینکه ما پیش از این یک شرح وظایفی داشته‌ایم، عنوان کرد: شرح وظایف ما کار برای مردم، تلاش برای رضایت آنها و رویای سینمای خوب و باکیفیت بود ولی آیا پای این شرح وظایف ایستاده‌ایم و آیا تمام هم و غم‌مان را برای حصول به این اهداف صرف کرده‌ایم؟

بازیگر فیلم «آژانس شیشه‌ای» تصریح کرد: ما دوست داشتیم پای تلویزیون بنشینیم و مراسم اسکار را نگاه کنیم، ولی وقتی اصغر فرهادی کارگردان کشورمان برایمان اسکار آورد، قدرش را ندانستیم و طوری از کنارش گذشتیم که انگار آبی از آب تکان نخورده است. ما همدیگر را بی‌ارزش می‌کنیم و تلاش‌های یکدیگر را به استهزاء می‌گیریم.

این بازیگر سینما با اشاره به جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: جشنواره دیگر بهار و عید سینما نیست، تنها یک تریبون است که افراد فاقد صلاحیت پشت آن نشستند و اسب خود را می‌تازند و هزار افسوس که نمی‌دانند این اسب سبزه‌زار فرهنگ کشور را زیر پا لگدمال می‌کند و دود این نابودی به چشم خود آنها هم خواهد رفت. قاضیان سینمای ما یادشان رفته که کار اصلی‌شان چیست.

نگداشتند حلاوت بردن سیمرغ را بچشم

بازیگر فیلم «بادیگارد» که در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به خاطر این فیلم سیمرغ بازیگری را دریافت کرد، یادآور شد: من امسال برای چندمین بار سیمرغ گرفتم و از این بابت خوشحالم اما اگر تصور می‌کنید که حلاوت این برد را زیر دندان احساس می‌کنم، سخت در اشتباه هستید چرا که نگذاشتند احساس کنم. تریبون‌داران هنوز عرق جبین ما خشک نشده بود که درباره حاتمی‌کیا و فیلم «بادیگارد» سخن‌ها سر دادند و بیان کردند که پرستویی را به مصلحت سیمرغ بخشیدند.

وی اضافه کرد: من در فرآیند ساخت فیلم «بادیگارد» از وجودم مایه گذاشتم و از چند ناحیه بدن دچار نقص عضو شدم که البته منتی بر سر کسی نیست خودم خواستم که برای لمس روح و روان مخاطبم از روح و روان و جسمم مایه بگذارم اما سیمرغ مصلحتی اصطلاحی که آن را اختراع کردند، داستان دیگری است و اگر سکوت کنم، وجدانم را به عذاب می‌اندازد.

پرستویی در ادامه با انتقاد از رویه‌هایی که عده‌ای در پیش گرفتند، عنوان کرد: محض رضای خدا بگذارید همه در یک راستا و آن هم خدمت به مردم گام برداریم. دست بردارید از گروکشی و انتقادها و برچسب زدن‌های بی‌پایه و اساس. نیم‌نگاهی به شرح وظیفه‌تان بیندازید. شما آمده‌اید که متولی فرهنگ و اشاعه‌دهنده هنر باشید. تریبون وفا ندارد. مردم را دریابید، مخاطبان تشنه سینمای خوب، بازی خوب، فیلمنامه خوب و کارگردان خوب هستند.

سیمرغ من مهر مردم است

وی در پایان سخنان خود گفت: بارها گفته‌ام و می‌گویم که سیمرغ من که نمی‌توان روی آن قیمت گذاشت، مِهر مردم است. لطفی که به من دارند و کلماتی که گاهی آن‌قدر داغند که بر دلم مُهر می‌زنند. سیمرغ؛ آن هم از نوع مصلحتی‌اش مال خودتان باشد. برای من همین کافی است که بدانم مردم مرا در آن نقش باور کردند یا دوست داشتند و اینکه بازی‌ام بر دلشان نشست یا خیر و وقتی فیلم تمام شد احساس کردند که پرویز پرستویی را دیدند یا حیدر ذبیحی را.

در پایان این مراسم با رونمایی از تصویری از چهره پرویز پرستویی و همچنین تمبر یادبود وی از این هنرمند تجلیل شد. همچنین از طرف حوزه هنری، بسیج هنرمندان و خبرگزاری فارس لوح یادبودی به این بازیگر سینما اهدا شد.