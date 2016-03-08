اسم و رسم فضائلی تفاوت ندارد/ ثابت قدم در تلاطم بحران ها

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و تقدیر از مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش عصر امروز سه شنبه ۱۸ اسفند با حضور مدیران رسانه ای و فرهنگی کشور در محل این انتشارات برگزار شد.

محمدحسین صفارهرندی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در این برنامه گفت: کسانی هستند که اسم شناسنامه‌شان با رسم درونی‌شان نمی خواند. بعضی ها هم هستند که اسم خودشان را معتدل می گذارند، اما افراطی اند. امروز هم شاهد میدان‌داری همین افراد هستیم.

فضائلی اسم شناسنامه ای قشنگی دارد که همه آرزویش را دارند. من به اعتبار آشنایی که از عملکرد فضائلی دارم، شهادت می دهم که اسمش با رسم عملی اش خیلی تفاوت ندارد.

وی افزود: فضائلی در مقام موسس، آدم موفقی بوده است. یک نمونه اش زمانی است که جامعه اسلامی دانشجویان را تاسیس کرد؛ یعنی زمانی که بدعت بزرگی محسوب می شد و معتدلان امروز به او اعتراض می کردند. نهال جامعه اسلامی دانشجویان آن روز که فضائلی آن را کاشت، امروز درخت تناوری شده است. فضائلی موسس خبرگزاری فارس بوده و من یک دوره عضو شورای تعیین خط مشی این خبرگزاری بودم که جلسات هفتگی داشت و کارهای فضائلی را دنبال می کردم. مدیریت او باعث شد که این خبرگزاری ظرف مدت کوتاهی تبدیل به خبرگزاری اول کشور بشود.

وزیر سابق ارشاد ادامه داد: فضائلی را به اعتبار مسئولیتی که در سروش داشته نمی توانم ارزیابی کنم ولی اجمالا از روی آثار و برکات حضورش در مقایسه با ادوار دیگر سروش می توان گفت دوره او دوره ای نیست که باعث شرمندگی باشد. من فضائلی را به عنوان یک کنشگر سیاسی- فرهنگی در دوره تلاطم و بحران دیده ام. او، آدم ثابت قدمی است و شخصی نیست که در تلاطم بحران ها این سو و آن سو بشود.

مهدی محسنیان‌راد دیگر سخنران این برنامه بود که گفت: ۲۵ سال است که از پله های این ساختمان بالا می روم و پایین می آیم. کتاب «ارتباط شناسی» من ۱۵ بار اینجا تجدید چاپ شده است که در نهایت نامه دادم و گفتم بس است. گفتند بازار این کتاب را می خواهد. من هم گفتم بگذارید درباره اش تجدیدنظر بکنم که در حال حاضر نسخه جدید کتاب با ۸۰۰ صفحه را به انتشارات سروش سپرده ام. من از سال ۵۶ استاد دانشگاه هستم و هر دو دوره پیش و پس از انقلاب را دیده ام. اینجا انتشاراتی است که آن حال و هوای ادارات دولتی را، ندارد.افراد اینجا دل نگران کارت هستند و پی‌جوی تو می شوند. این فضا، فضای مهمی است.

این استاد دانشگاه در ادامه خطاب به مسئولان صدا و سیما و سروش گفت: شما در حال طی کردن یک مقطع خاص هستید. از منظر ارتباطات چنین مقاطعی را پاگرد می نامند. سال ۹۲ بود که یک تحقیق سنگین را که مجلس شورای اسلامی هزینه اش را تقبل کرد، درباره کل کشورهای آسیایی انجام دادیم که با تحول ماهواره چه می‌کنند. کشورها به ۶ دسته تقسیم شده اند، اما در یک عامل اشتراک داشتند و آن هم این بود که همه در فکر رقابت با ماهواره بودند.

این استاد ارتباطات ادامه داد: حرف دیگر درباره خصوصی کردن سروش بود. این کار را نکنید چون اینجا فرو می ریزد. من چند کتاب دارم که ناشران خصوصی چاپشان می کنند. همه این ناشران نسبت به اوضاع و بازار مضطرب هستند. ۲۲ سال پیش گفتیم صدا و سیما باید ساختار خود را کاملا عوض کند، ولی این کار را نکردید.

وی در پایان سخنانش گفت: آقای فضائلی از شما متشکرم که هر وقت می خواستم به سروش بیایم، ادای مدیرعامل های دک و پوزی را در نمی آوردید.

محمد حمزه‌زاده، مدیرعامل انتشارات سوره مهر سخنران دیگر این برنامه بود که گفت: اگر قرار بود حنجره بدریم و انتقاد کنیم باید آن زمانی حرف می زدیم که اینجا از نظر مدیریتی مرتب ضعیف تر می شد و مدیرانی با دوره مدیریت شش ماهه بر سروش مدیریت می کردند. من این مسئله را به آقای فضائلی هم گفتم که کار مجله با کار کتاب مثل آب و آتش است. یعنی وقتی به سمت مجله بروی، کار کتاب نابود می شود. به نظرم سروش هم وقتی نشریه هایش را پشت سر هم زیاد کرد، از نظر چاپ کتاب نحیف و ضعیف شد.