به گزارش خبرگزاری مهر مهر به نقل از روابط عمومی هیات تیراندازی استان بوشهر، مسابقه تیراندازی اهداف پروازی بین استانی فارس و بوشهر به مناسبت هفته نکوداشت بوشهر به میزبانی استان بوشهر جمعه ۲۱ اسفندماه درسایت تیراندازی دانشگاه آزاد عالیشهر واحد بوشهر برگزار می شود.

این مسابقه در بخش تراپ با حضور بیش از ۵۰ تیرانداز برگزار می شود که ۸ تیم از استان فارس و ۵ تیم نیز از استان بوشهر با مربیگری حسن انصاری از تیراندازان و مربیان بنام کشور در این مسابقه شرکت خواهند کرد که یکی از اهداف برگزاری این مسابقه، آمادگی ورزشکاران بوشهری برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور است.

هم اکنون استان بوشهر بدلیل آب و هوای بهاری و مناسب آن، شرایط مساعدی برای اجرایی مسابقه تیراندازی اهداف پروازی است که هیات تیراندازی استان بوشهر با همکاری دانشگاه آزاد واحد بوشهر برای اولین بار در سطح استان مسابقه اهداف پروازی بین استانی را برگزار می‌کند.

لازم به ذکر است که این مسابقه از ساعت ۸ صبح روز جمعه الی ۱۶ برگزار می شود و شرکت کنندگان در این مسابقه پنج شنبه صبح نیز از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ برای آشنایی با سایت تیراندازی و تمرین رسمی به مسابقه خواهند پرداخت که تماشای این مسابقه برای سایر ورزشکاران و عموم آزاد است.