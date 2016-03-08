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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۴

«الشباب» کشته شدن نیروهایش بر اثر حملات آمریکا را رد کرد

«الشباب» کشته شدن نیروهایش بر اثر حملات آمریکا را رد کرد

سخنگوی گروه تروریستی «الشباب» ضمن تایید حملات آمریکا به مواضع این گروه، ادعای این کشور مبنی بر کشتن ۱۵۰ تن از اعضای این گروه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سخنگوی گروه تروریستی «الشباب» روز سه شنبه، ادعای آمریکا مبنی بر کشته شدن ۱۵۰ تن از اعضای این گروه در عملیات هوایی این کشور در سومالی را رد کرد.

سخنگوی این گروه در پاسخ به ادعای آمریکا گفته اساسا این تعداد از نیروهای این گروه به دلیل ترس از حمله، هیچگاه در یک نقطه جمع نمیشوند.

در همین راستا، تعدادی از شهروندان سودانی از دستگیر شدن چندین تن از مردم روستا های بخش مرکزی سومالی پس از حملات آمریکا به مواضع این گروه خبر داده اند.

گفتنی است، «جف دیویس»، سخنگوی پنتاگون، روز سه شنبه ادعا کرده بود که در حملات جنگنده های این کشور، تعداد ۱۵۰ تن از نیرو های «الشباب» کشته شده اند.

این در حالیست که «شیخ عبدیاسیس»، سخنگوی الشباب ضمن رد این موضوع گفت که به دلیل نا امن بودن آسمان سومالی، هیچ گاه ۱۰۰ تن از نیرو های ما یک جا جمع نمیشوند.

کد مطلب 3576200

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