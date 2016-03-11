استاندارد نظارت کافی بر قطعات تقلبی اتوبوسها ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا انصاری با بیان اینکه تامین اتوبوس های مورد نیاز حمل و نقل درونشهری تهران باید دو جانبه صورت گیرد، توضیح داد: اگر قرار به تامین دو سه هزار اتوبوس مورد نیاز تهران باشد، این امر باید دو جانبه صورت گیرد. به این معنا که علاوه بر حمایت و فعال کردن کارخانجات داخلی سازنده اتوبوس، خریداری این دستگاهها از کشورهای خارجی ادامه داشته باشد.

وی درباره شرایط فعلی کارخانجات سازنده اتوبوس در ایران، تاکید کرد: باید بپذیریم صنایع داخلی ما ظرفیت پایینی برای تامین اتوبوس های مورد نیاز را دارند. این در حالیست که ناوگان حمل و نقل بیشتر از ظرفیت تولید کارخانجات، نیازمند نوسازی است. در صورت تامین یک بعدی اتوبوس ها از کارخانجات داخلی، نزدیک به پنج سال طول می کشد که این منابع تامین شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: من معتقد به استفاده دو جانبه از شرایط تامین اتوبوس های مورد نیاز تهران هستم چرا که علاوه بر تامین این نیاز از صنایع داخلی خودمان می توان از ظرفیت فعلی فاینانس های موجود در خریداری اتوبوس بهره گرفت.

انصاری با بیان اینکه بحث آلودگی هوای تهران و افزایش تعداد روزهای ناسالم و بحرانی پایتخت ریشه در استفاده ار اتوبوس های فرسوده دارد، گفت: بخشی از این مشکلات به استاندارد نبودن خودروهای درون شهری و نبودن قطعات اصلی ارتباط دارد.

وی درباره شرایط فعلی قطعات اصلی که در اتوبوس ها به کار برده می شود، تاکید کرد: به دلیل مشکلات مالی، تحریم و عدم تامین منابع مواد اولیه کالاها، کارخانجات به استفاده از قطعات چین و جنوب شرق آسیا روی آوردند.

انصاری افزود: در اکثر موارد هم این قطعات با برندهای داخلی تولید شده و در اختیار صنایع قرار گرفته است. این موضوع یکی از مشکلات جدی صنایع خودروسازی ایران است. این صنایع یک راه بیشتر ندارند، لازم است کیفیت قطعاتشان را افزایش داده و اعتمادسازی بازار داخلی را بالا ببرند.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران، متاسفانه امروزه مصرف کنندگان حتی خودروهای بی کیفیت چینی را به خودروی داخلی ترجیح می دهند.

وی با انتقاد از عملکرد موسسه استاندارد، اظهار کرد: موسسه استاندارد هم در زمینه نظارت بر کیفی سازی قطعات اصلی اتوبوس ها جدی وارد کار نشده است. استانداردسازی قطعات و صنایع داخی یکی از اقداماتی است که در شرایط پساتحریم سازمان استاندارد باید به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد و شرایطی ایجاد شود که رغبت به تولید داخلی افزایش یابد.