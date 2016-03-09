به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی با بیان اینکه بر اساس استاندارد‌های بین المللی برای شهری همچون تهران حداقل ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری مورد نیاز است، اظهار داشت: در حال حاضر ناوگان حمل و نقل عمومی تهران تنها حدود ۶ هزار دستگاه یعنی ۵۰ درصد کمتر از حد استاندارد اتوبوس دارد.

حافظی ادامه داد: از این تعداد ۵۰ درصد یعنی نزدیک به ۳ هزار دستگاه فرسوده بوده و تنها به علت کمبود اتوبوس همچنان در حال تردد هستند و آلودگی هوا یکی از مهمترین نتیایج ادامه فعالیت آن‌هاست.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ازدحام بیش از اندازه مردم در ساعات اوج رفت و آمد را از نتایج کمبود اتوبوس در ناوگان حمل و نقل شهری دانست و گفت: متاسفانه در این ساعات وضعیت به گونه‌ای است که شأن شهروندان رعایت نمی‌شود و ما نیز پوشش کافی برای همه نقاط تهران نداریم.

وی به تشریح دلایل ضعف ناوگان حمل و نقل درون شهری پرداخت و تشریح کرد: مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است که ۵/۸۱ درصد از منابع مورد نیاز برای تهیه اتوبوس درون شهری را تامین کند و مابقی آن معادل ۵/۱۷ درصد به عهده شهرداری‌ها باشد اما طی شش سال گذشته از سوی دولت برای شهر تهران حتی یک دستگاه اتوبوس هم خریداری نشده است.

حافظی افزود: این مساله دین دولت است و مردم انتظار دارند که دولت به تعهدات خود عمل کند. همچنین شورای شهر طی سال‌های گذشته بارها این مساله را مطرح کرده اما متاسفانه هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، رقابت‌های سیاسی را مهمترین مانع کمک‌های دولت در دولت قبل دانست و تصریح کرد: در دو سال اخیر هم محدودیت‌های مالی مانع آن شده است که دولت، شهر تهران را در این امر حمایت کند.

وی نتایج سهل انگاری در نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری را بسیار زیانبار دانست و گفت: در صورت حمایت مناسب می‌توان علاوه بر کاهش محسوس آلودگی هوا، شاهد کاهش هزینه‌های درمانی نیز باشیم.

حافظی در ادامه به تشریح فعالیت‌های شهرداری در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: طی سال‌های گذشته شهرداری تهران اقداماتی در راستای نوسازی و بهبود سطح خدمت رسانی ناوگان حمل و نقل درون شهری داشته اما بدون حمایت دولت به تنهایی کافی نبود.