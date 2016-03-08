به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و تقدیر از مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش عصر امروز سه شنبه ۱۸ اسفند با حضور مدیران رسانه ای و فرهنگی کشور در محل این انتشارات برگزار شد.

فضائلی در این برنامه گفت: به نظرم این بداخلاقی و بی انصافی است که مدیران ما به جای اثبات خود و فعالیت هایشان به دیگران حمله می کنند. این رفتاری است که ما با دیگران داریم، بنابراین آنها هم با ما چنین رفتاری خواهند داشت. حضرت علی(ع) جمله‌ای دارد که اگر آن را به کار ببندیم، خیلی جلو خواهیم افتاد. ایشان می فرمایند: «خودت را در ترازو و میزان دیگران قرار بده و ببین دوست داری چه چیزی درباره شما بگویند، همانطور درباره دیگران عمل کن».

وی افزود: وظیفه خودم می دانم که اگر امروز انتشارات سروش، سروش شده و بخشی از فرهنگ این کشور است، از مدیران قبلی تشکر کنم. وضعیت فعلی سروش مرهون یک تلاش بیش از ۴۰ ساله است. دوران ۳۷ ساله پس از انقلاب، دوران طلایی این انتشارات است و ۱۷۰۰ عنوان از کتاب های سروش مربوط به این مقطع زمانی است. به عنوان مثال می توان گفت اولین قرآنی که پس از انقلاب چاپ شد، توسط سروش به چاپ رسید. البته مدیر ۶ ماهه در سروش نداشته ایم و کوتاه ترین دوران مدیریت در این انتشارات ۱۱ ماه بوده است که البته این هم رقم بدی است. من این توفیق را داشته ام که بعد از آقای فیروزان، طولانی ترین دوران مدیریت را در سروش داشته ام.

مدیرعامل سروش ادامه داد: به این دلیل با برگزاری مراسم امروز مخالفت نکردم چون کار در یک مجموعه را هیچ وقت متعلق به خودم نمی دانستم. اگر مدیری با این دید مدیریت نکند، به نظرم مدیریت را درک نکرده است. چنین مجالسی البته شبیه مجالس ختم هستند و همه می گویند چون دست طرف از دنیا کوتاه است از او تعریف کنیم. من شنونده باید عاقل باشم و می دانم نکاتی که دوستان در این برنامه درباره من گفتند، چقدرش درباره من حقیقت دارد و صادق است.

فضائلی گفت: وقتی به انتشارات سروش آمدم تعدادی از آثار از قبل معطل مانده بود که تعدادشان خیلی زیاد بود. سعی کردم پالایشی صورت دهم. به این ترتیب خیلی از آثار از مجموعه کارهای سروش خارج شده و قراردادهایشان حذف شد. آشنایی من با سروش به واسطه کارهایی بود که پدرم از ابتدای انقلاب با انتشارات سروش چاپ کرد. از سال ۶۴ که دانشجوی دانشکده الهیات دانشگاه تهران شدم، به این ساختمان نزدیک بودم، بنابراین به انتشارات سروش رفت و آمد داشتم و کارهای مربوط به کتاب های پدرم را پیگیری می کردم.

فضائلی در پایان سخنانش به ارائه گزارشی از سال های حضورش در سروش پرداخته و گفت: با توجه به جایگاهی که سروش در فرهنگ ایران دارد، هیچ‌کس به دنبال حذفش نبوده و نخواهد بود. امیدوارم به قول آقای عنادی سال آینده انتشارات سروش ۱۰ پله بالاتر از جایگاه فعلی اش باشد.