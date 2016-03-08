زخمی شدن ۵ صهیونیست در پی انجام ۲ عملیات شهادت طلبانه در شهر یافه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، در پی انجام عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در قدس اشغالی شماری از صهیونیست ها زخمی شدند.

بر اساس این گزارش فلسطینیان در ۲ عملیات شهادت طلبانه در میدان الساعه واقع در شهر الیافه موفق شدند ۵ نفر از صهیونیست ها را به شدت زخمی کنند.

گزارش ها حاکی است یکی از عوامل شهادت طلب از محل فرار کرده ولی فرد دیگر بر اثر تیراندازی صهیونیست ها زخمی شده است.

شایان ذکر است از زمان آغاز انتفاضه سوم فلسطینی ها علیه رژیم صهیونیستی تاکنون جوانان فلسطینی با انجام عملیات های شهادت طلبانه موجب کشته و زخمی شدن شماری از صهیونیست ها شده اند.