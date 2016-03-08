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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۰۳

رایزنی ولیعهد ابوظبی با معاون باراک اوباما

رایزنی ولیعهد ابوظبی با معاون باراک اوباما

ولیعهد ابوظبی در دیدار جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا پرونده های مهم منطقه ای را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روابط دوجانبه و راه های توسعه آن و نیز موضوعات و تحولات منطقه ای که مهمترین آن بحران سوریه و جنگ با تروریسم و پرونده یمن بود را مورد رایزنی قرار داد.

ولیعهد ابوظبی در این دیدار گفت: دیدگاه امارات به سوی جهان عربی با ثبات و امن است و به آینده نگاه خوشبیانه و مثبتی دارد و این دیدگاه عمل مشترک و جدی برای خروج از بحران هایی که منطقه را تهدید می کند طلب می کند.

وی ابراز امیدواری کرد که آتش بس اخیر در سوریه با همکاری آمریکا و روسیه سرآغاز اقدام بین المللی و منطقه ای جدی و فعال برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای خروج از بحران سوریه به وجود آورد.

کد مطلب 3576210

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