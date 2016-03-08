چرایی رخنه داعش به تونس/واشنگتن دخالت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم در گزارشی به انفجارهای تروریستی که روز گذشته در منطقه بن قردان تونس رخ داد، پرداخته است و ضمن اشاره به علل وقوع این حادثه، به بررسی و تحلیل زوایای آن پرداخته است.

این رسانه عرب زبان به برخی از عوامل وقوع این حادثه تروریستی پرداخته است:

۱: بیش از ۷۰۰۰ تونسی ۵ سال پیش با تشویق و تحریک قدرت های منطقه ای و تبلیغات ماهواره ای از طریق مرزهای ترکیه، به کشور سوریه رفتند و اکثر آنها به گروه های تکفیری به ویژه داعش پیوستند. اکثر این افراد پس از مدتی از طریق خاک ترکیه به لیبی بازگشتند ولی آن ها با اقدامات تروریستی به صورت بسیار ماهرانه آشنا شده بودند و از سوی دیگر توان تبلیغ عقاید خود برای جذب عناصر جدید را کسب کرده بودند. ماموریت این افراد مشخص بود و آن هم سرنگون کردن دولت های کافر در کشور مغرب تعریف شده بود.

۲: شاهدان عینی گزارش دادند که افراد گروه تروریستی که روز گذشته منطقه بن قردان را هدف قرار دادند، ۵۰ نفر بودند که نسبت به منطقه و مراکز مورد هدف مانند اردوگاه نظامی، پلیس و حفاظت ملی آشنایی داشتند و به آسانی به سمت مراکز مورد هدف حرکت کردند. و بیشتر آنها از اهالی منطقه بودند.

۳: جنوب تونس پاشنه آشیل دولت و مرکز تجمع افراط گرایان محسوب می شود و این موضوع در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تونس که تقریبا یک سال پیش برگزار گردید، نمایان شد.در این خصوص برخی برداشت ها وجود دارد. از جمله اینکه شکاف طبقاتی در حال افزایش است یک طبقه افراد مرفه شمال هستند که جزء مرفهین بی درد محسوب می شوند و دغدغه ای ندارند و گروه دیگر جامعه روستائیان است که از لحاظ انسانی و اقتصادی رشدی نداشته و به حاشیه رانده شده اند.

۴: روابط مستحکم و تبادلات اقتصادی و قرابت جمعیتی جنوب تونس با لیبی که همسایه آن محسوب می شود و پس از مداخله ناتو در این کشور، به صورت بحران زده درآمد و شبه نظامیان در این کشور کنترل اوضاع را در دست گرفتند. در چنین شرایطی فقدان دولت مرکزی و نهادهای امنیتی و نظامی قوی در لیبی نیز موجب شد که این آشوب ها به جنوب تونس نیز کشیده شود. از سوی دیگر باقی ماندن بیش از ۳۰ میلیون قبضه سلاح در انبارهای نظام سابق تهدیدی برای همسایگان لیبی مانند تونس و مغرب و از سوی دیگر فرصتی برای تروریست های داعش محسوب می شود.

جان کری وزیر خارجه آمریکا با محکومیت این انفجار تروریستی و ارائه کمک به مقامات تونس در مبارزه با داعش، دچار خطای بزرگی شد؛ زیرا این خود آمریکا و متحدان منطقه ای آن مانند اعراب هستند که باعث پیدایش این گروه تروریستی در لیبی هستند؛ به دلیل اینکه پس از مداخله ناتو در لیبی، حکومت و نظام سابق این کشور سرنگون شد و نهادهای امنیتی نیز نابود شدند ولی موسسات جایگزین که توان حمایت از لیبی را داشته باشد شکل نگرفتند تا بتوانند ثبات را برای شهروندان لیبی به ارمغان بیاورند.

ارتش تونس دیروز با مقابله با اقدامات تروریستی منطقه بن قردان، سطح بالای آمادگی خود را نشان داد و بهترین کمک واشنگتن به تونس، دوری گزیدن از این کشور است. همچنین تونس و الجزائر به همراه مصر زمانی که در برابر نقشه مداخله نظامی ناتو به بهانه مبارزه با داعش و جلوگیری از مهاجرت پناهندگان از سواحل این کشورها به سمت اروپا، به مخالفت ایستادند، اقدام بسیار درستی انجام دادند.

همچنین اظهارات برخی کارشناسان در خصوص دعوت از غربی ها برای مداخله نظامی در این کشورها بسیار تعجب برانگیز است. ظاهرا این افراد شعار داعش مبنی بر اینکه «ما نابود نمی شویم و گسترش می یابیم» را فراموش کرده اند. زیرا یکی از اهداف مهم داعش گسترش در مناطق مختلف جهان است و در همین راستا تاکنون ۲۰ شاخه از این گروه در خاورمیانه و آفریقا تشکیل شده است. این اقدام داعش در شرایطی صورت می گیرد که در عراق و سوریه با مشکل و شکست های بسیاری مواجه شده است و بدین سان به تشکیل شاخه های دیگر روی آورده است.

در صورتی که هر یک از کشورها قصد مقابله با این گروه تروریستی را داشته باشد، باید بستر شکل گیری و ریشه گرفتن آن را نابود کند.

تونس به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در معرض تهدید امنیتی قرار گرفته است. این کشور تا به دیروز به رهایی از بحران اقتصای می اندیشید به ویژه که از بحران سیاسی تقریبا رها شده بود و مسیر خود را به سوی همزیستی و برپایی موسسات دموکراتیک شروع کرد.