  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۱۰

مدیر طرح نهضت درخت کاری در ایران خبر داد:

شناسایی گونه‌های سازگار با محیط برای نهضت درخت‌کاری

شناسایی گونه‌های سازگار با محیط برای نهضت درخت‌کاری

مدیر طرح نهضت درخت کاری در ایران طرح شناسایی گونه‌های سازگار با محیط برای نهضت درخت کاری را برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: این طرح طی سه سال برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر طرح نهضت درخت کاری در ایران این در برنامه صبح و گفتگو، این طرح را برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: این طرح طی سه سال برنامه ریزی شده و اصولی انجام می شود و برای انجام آن گونه های سازگار با محیط شناسایی شده است.

محسن گلی افزود: اگر این کار با رعایت اصول باشد و هر کس در زندگی خود یک درخت بکارد و از آن اصولی محافظت نماید، به اندازه جمعیت کل کشور سرانه فضای سبز خواهیم داشت.

گلی ادامه داد: پیش از این بحث نهال کاری، در ایامی خاص و به صورت نمادین مطرح بود اما امروز بیشتر درپی فرهنگ سازی و آموزش برای عموم مردم و معرفی این مهم هستیم.

وی تصریح کرد: امروز اگر از بحران محیط زیستی غافل شویم، خسارات جبران ناپذیری در آینده به محیط زیست وارد خواهد شد.

گلی در این راستا افزود: به همین دلیل با مجموعه های دانشگاهی به صورت تحقیقاتی وارد عمل شده ایم تا به کاشت درخت های چند ساله برسیم و اینکه در چه نقاطی چه درخت هایی باید، کاشت شود.

جنگل تمام مایحتاج انسان را تامین می‌کند

معاون مرکز جنگل های خارج از شمال نیز گفت: مدیریت جنگل های شمال کشور به دلیل اهمیت آن از سایر جنگل ها منفک شده و جنگل های شمال کشور مدیریتی واحد دارند ولی در مجموع مدیریت این دو حوزه زیر نظر سازمان جنگل هاست.

ابراهیم پیرزادیان افزود: جنگل منطقه ای پویا و متشکل از موجودات زنده و غیر زنده است که در تعامل با یکدیگر اکوسیستمی را ایجاد می کنند و جنگل در معنای عام، مجموعه ای از درختان نیست.

پیرزادیان تاکید کرد که جنگل ها به طور ذاتی وظایف طبیعی خود در محیط زیست را ایفا می کنند و دخالت انسان هاست که ایجاد دغدغه می کند.

وی از منظر کمی، ۲۸درصد جنگل ها را در نقاط مرکزی کشور، ۸/۱۴درصد در جنوب، ۴/۱ درصد در منطقه ارسباران و ۹/۴۱ درصد را مختص جنگل های زاگرس تخمین زد.

پیرزادیان افزود: بر اساس اهمیت جنگل ها و کل منابع طبیعی در کشور، شعاری مطرح شده که جنگل ها قبل و بیابان ها بعد از انسان ایجاد شده اند و از منظر اهمیت این عرصه ها برای زندگی انسان، جنگل محیطی است که تمام مایحتاج انسان را تامین می کند.

کد مطلب 3576220
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها