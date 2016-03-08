به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر طرح نهضت درخت کاری در ایران این در برنامه صبح و گفتگو، این طرح را برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: این طرح طی سه سال برنامه ریزی شده و اصولی انجام می شود و برای انجام آن گونه های سازگار با محیط شناسایی شده است.

محسن گلی افزود: اگر این کار با رعایت اصول باشد و هر کس در زندگی خود یک درخت بکارد و از آن اصولی محافظت نماید، به اندازه جمعیت کل کشور سرانه فضای سبز خواهیم داشت.

گلی ادامه داد: پیش از این بحث نهال کاری، در ایامی خاص و به صورت نمادین مطرح بود اما امروز بیشتر درپی فرهنگ سازی و آموزش برای عموم مردم و معرفی این مهم هستیم.

وی تصریح کرد: امروز اگر از بحران محیط زیستی غافل شویم، خسارات جبران ناپذیری در آینده به محیط زیست وارد خواهد شد.

گلی در این راستا افزود: به همین دلیل با مجموعه های دانشگاهی به صورت تحقیقاتی وارد عمل شده ایم تا به کاشت درخت های چند ساله برسیم و اینکه در چه نقاطی چه درخت هایی باید، کاشت شود.

جنگل تمام مایحتاج انسان را تامین می‌کند

معاون مرکز جنگل های خارج از شمال نیز گفت: مدیریت جنگل های شمال کشور به دلیل اهمیت آن از سایر جنگل ها منفک شده و جنگل های شمال کشور مدیریتی واحد دارند ولی در مجموع مدیریت این دو حوزه زیر نظر سازمان جنگل هاست.

ابراهیم پیرزادیان افزود: جنگل منطقه ای پویا و متشکل از موجودات زنده و غیر زنده است که در تعامل با یکدیگر اکوسیستمی را ایجاد می کنند و جنگل در معنای عام، مجموعه ای از درختان نیست.

پیرزادیان تاکید کرد که جنگل ها به طور ذاتی وظایف طبیعی خود در محیط زیست را ایفا می کنند و دخالت انسان هاست که ایجاد دغدغه می کند.

وی از منظر کمی، ۲۸درصد جنگل ها را در نقاط مرکزی کشور، ۸/۱۴درصد در جنوب، ۴/۱ درصد در منطقه ارسباران و ۹/۴۱ درصد را مختص جنگل های زاگرس تخمین زد.

پیرزادیان افزود: بر اساس اهمیت جنگل ها و کل منابع طبیعی در کشور، شعاری مطرح شده که جنگل ها قبل و بیابان ها بعد از انسان ایجاد شده اند و از منظر اهمیت این عرصه ها برای زندگی انسان، جنگل محیطی است که تمام مایحتاج انسان را تامین می کند.