اعلام اسامی محرومان هفته بیست و هشتم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برتر اسامی محرومان این هفته از رقابت ها که روز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه به صورت همزمان و از ساعت 18 برگزار می شود به شرح زیر است:
* رامین رضاییان - پرسپولیس
* حبیب گردانی - سپاهان اصفهان
* یعقوب کریمی - استقلال تهران
* حسین زامهران - سیاه جامگان مشهد
* حکیم نصاری - استقلال خوزستان
* سید محمد ستاری - مجتبی احمدی (مدیر تیم) - ملوان بندرانزلی
* طالب ریکانی - استقلال اهواز
* احمد آل نعمه – مجتبی سرآسیایی (مدیر تیم) - پدیده مشهد
* وحید محمدزاده – مرتضی تبریزی – قاسم حدادی فر- علی حمام (انضباطی) - حسن استکی (مربی) - ذوب آهن اصفهان
* علی شجاعی – حامد فلاح زاده – حامد شیری - سایپا
* عادل باباپور (مربی) – گسترش فولاد تبریز
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