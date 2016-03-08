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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۰۵

اعلام اسامی محرومان هفته بیست و هشتم لیگ برتر اعلام شد

اعلام اسامی محرومان هفته بیست و هشتم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال ، اسامی محرومان هفته بیست و هشتم را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برتر اسامی محرومان این هفته از رقابت ها که روز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه به صورت همزمان و از ساعت 18 برگزار می شود به شرح زیر است:

* رامین رضاییان -  پرسپولیس
* حبیب گردانی - سپاهان اصفهان
* یعقوب کریمی  - استقلال تهران
* حسین زامهران - سیاه جامگان مشهد
* حکیم نصاری - استقلال خوزستان
* سید محمد ستاری - مجتبی احمدی (مدیر تیم) - ملوان بندرانزلی
* طالب ریکانی - استقلال اهواز
* احمد آل نعمه – مجتبی سرآسیایی (مدیر تیم) - پدیده مشهد
* وحید محمدزاده – مرتضی تبریزی – قاسم حدادی فر- علی حمام (انضباطی) - حسن استکی (مربی) - ذوب آهن اصفهان
* علی شجاعی – حامد فلاح زاده – حامد شیری - سایپا
* عادل باباپور (مربی) – گسترش فولاد تبریز
 

کد مطلب 3576222

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