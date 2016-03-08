تهمیدات لازم برای چهارشنبه آخرسال در کرمانشاه اندیشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون صادقی عصر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در خصوص چهارشنبه آخر سال تمهیدات لازم اندیشیده شده و نیروهای مرکز مدیریت حوادث استان در آماده باش قرار دارند.

معاون عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه افزود: به طور ویژه تمهیدات لازم برای حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال در بیمارستان‌های امام رضا(ع)، طالقانی و امام خمینی(ره) اندیشیده شده و امسال نیز مقرر شد تا تمام آمار حوادث را هر ۲ ساعت یکبار به صورت آنلاین به وزارت کشور ابلاغ کنیم.

صادقی در ادامه بیان کرد: علاوه بر بحث استقرار آمبولانس، دوره‌های آموزشی برای نیروهای جدید در خصوص نحوه برخورد با نوع سوختگی نیز برگزار کردیم و از ۲۶ اسفند تا ۱۵ فروردین نیز بدون استثنا ۳۷۰ نفر از نیروهای ستادی و عملیاتی ما در آماده باش قرار دارند.

وی با اشاره به راه اندازی ۷ پایگاه امدادی جاده‌ای و شهری در سال ۹۴ گفت: همچنین مجوز یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز اخذ شد و در قالب طرح نوروزی نیز ۹۰ دستگاه آمبولانس و ۵ کمپ امداد نوروزی برای ارائه خدمت به مردم در نظر گرفته شده است.

صادقی با بیان اینکه در میدان امام (ره)، آزادگان، ورودی کنگاور، روانسر، ورودی قصرشیرین و ورودی کرمانشاه پایگاه سلامت مستقر می‌شود، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۳ عملیات پرواز توسط اورژانس هوایی انجام و ۱۸۰ بیمار در استان با اورژانس هوایی جابجا شده اند و نیز ۲۵۰ مورد کنسلی داشتیم.

وی با اشاره به تلاش برای انجام خدمات اورژانس هوایی در شهرستان‌های سنقروکلیایی و هرسین افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با کمبود نیرو مواجه است به طوریکه از نُرم متوسط کشوری نیز پایین‌تر هستیم اما از نظر تجهیزات و آمبولانس سطح بهتری داریم.