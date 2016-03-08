وضعیت آتش بس در ۲۴ ساعت گذشته/پیشروی در حومه حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: گروه های مسلحی که پایبندی خود را به آتش بس در سوریه اعلام کرده اند به ۳۷ عدد رسیده اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: طی ۲۴ ساعت گذشته با رهبران دو گروه مسلح دیگر توافق حاصل شده است.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: در ۲۴ ساعت گذشته هفت بار آتش بس نقض شده است.

از سوی دیگر ارتش سوریه یورش تروریست های داعش را در منطقه المقالع در غرب تدمر دفع کرد و تلفات زیادی به تکفیری ها وارد کرد.ارتش سوریه همچنین بر تپه الترکس در سلسله جبال السود در غرب شهر القریتین در حومه شرقی حمص مسلط شد.

منابع سوری از نفوذ تروریست های تکفیری به تپه العیس در حومه جنوبی حلب خبر دادند و اعلام کردند: ارتش سوریه موفق به دفع این یورش شدند.

در همین حال جنگنده های سوری مواضع داعش را در اطراف شهرهای القریتین و تدمر در حومه حمص هدف قرار دادند.

در همین حال منابع سوری در حلب اعلام کردند: منابع محلی از جدا شدن ده ها تروریست از بدنه داعش به سبب اختلافات داخلی مربوط به عدم پرداخت پول و مشکلات زیاد خبر داده اند.شمار زیادی در حملات هوایی روسیه و سوریه کشته شده اند و داعش با نابسامانی روبرو است.

این در حالی است که در ادلب قیام علیه داعش گزارش شده است.