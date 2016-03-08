به گزارش خبرگزاری مهر، یک فعال محیط زیست در برنامه رادیویی «اینجا چراغی روشن است» گفت: خوشبختانه آگاهی زیست محیطی به خوبی و به سرعت در کشور در حال رشد و توسعه است و در کنار آن نگاه و آگاهی مردم به این پدیده روز به روز افزایش می یابد.

حامد مشیری، مدیر انجمن طرح سرزمین، تصریح کرد: وقتی تعداد خبرهای ناگوار در خصوص محیط زیست و حیوانات زیاد می شود دلیل اتفاق زیاد نیست بلکه دلیل بر آگاهی مطلوب مردم است.

سرپرست دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست نیز در این برنامه با اشاره به آزاد شدن محیط‌بان دنا و بخشودگی وی از طرف خانواده مقتول، گفت: با رایزنی های فراوان از طریق نهادهای زیست محیطی اسعد تقی‌زاده که چندی پیش در حین ماموریت دچار اتفاق شده و دستگیر شده بود، آزاد شد.

محمد درویش با اشاره به عوامل تخریب محیط زیست گفت: به نظر من مهمترین دلیلی که سبب تشدید تخریب محیط زیست می شود نادانی و فقر دانایی است، هر زمانی که توانستیم مردم سرزمین را از فقر دانایی نجات دهیم و شرایطی را فراهم کنیم که انسان را با آگاهی از محیط زیست زندگی کنند، محیط زیست جایگاه شایسته ای خواهد گرفت.

در بخش دیگر این برنامه سعید طهماسبیان با بیان این که شاخص های زیست محیطی در کل کشور از اوضاع خوبی برخوردار نیست، عنوان کرد: با شرایط پیش آمده تمام مردم ایران از نزدیک خودشان این وضعیت نامطلوب محیط زیست را درک می کنند.

وی با اشاره به این که در حال حاضر محیط زیست یکی از مسائل مهم و اساسی هر جامعه است، اظهار داشت: مردم ما در حال حاضر و در طول سال‌ها دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که اگر برای مثال آب آشامیدنی آلوده باشد سلامت بدنشان در خطر است و یا اگر جنگلی را تخریب کنند در واقع یک سرمایه عظیم را نابود کرده‌اند.

دبیر جمعیت حامیان زمین با اشاره به این که موضوع محیط زیست یک سری از موضوعات به هم پیوسته است، گفت: در حال حاضر تمام موضوعات محیط زیستی در ایران دستخوش اختلال و مشکل هستند.

در ادامه برنامه مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی اظهار داشت: تا زمانی که مردم از مشکل تنفسی رنج می برند یعنی این که حال محیط زیست خوب نیست. در کنار این وقتی روستاهایی داریم که دسترسی به آب شرب مطلوب ندارند یعنی حال محیط زیست خوب نیست و زمانی که شاهد ساخت و ساز غیر مطلوب در دامن طبیعت هستم می بینم که حال محیط زیست خیلی بد است.

مرتضی اسلامی دهکردی همچنین در خصوص همکاری مردم با محیط بانان، عنوان کرد: وقتی می بینم که مردم در کار محیط بان ها همکاری کرده و در برنامه های مختلف گام به گام با محیط بانان پیش می روند به زندگی و آینده محیط زیست کشور امیدوار شده و آینده خوبی را برای کشور تصور می کنم.

این فعال محیط زیست با اشاره به حال کنونی محیط زیست در کشور گفت: اوضاع نامطلوب محیط زیست در کشور از دو بخش مدیریت، آگاهی و رعایت مردم ناشی می شود در حالی که خود مدیران هم بخشی از مردم به شمار می آیند، امروزه تصور ما از محیط زیست و نحوه ارتباط با آن تغییر کرده است.