به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام آمریکایی که نام وی برده نشده است اعلام کرد اگر آزمایش موشکی ایران تائید شود، واشنگتن این مساله را با شورای امنیت سازمان ملل در میان خواهد گذاشت.

وی در ادامه تاکید کرده اس که واشنگتن شورای امنیت سازمان ملل را برای دادن پاسخ مقتضی به ایران تحت فشار قرار خواهد داد.

این مقام آمریکایی گفت پرتاب موشک‌های ایرانی نقض برجام نیست اما در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

در صورتی که بار دیگر ایران به بهانه پرتاب‌ موشکی تحریم شود، این دومین دور از تحریم‌های موشکی آمریکا بر ضد ایران پس از برجام خواهد بود.