اعتراض شدید پارلمان اندونزی به سخنان «دونالد ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اظهارات اخیر ضد اسلامی «دونالد ترامپ»، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی آمریکا، موج سنگینی از اعتراضات مردم و مقامات اندونزی را به وجود آورده است. «ترامپ» در سخنان اخیر خود گفته اگر رئیس جمهور شود، اجازه ورود هیچ مسلمانی را به آمریکا نخواهد داد.

در همین راستا، «حسن الدین»، نماینده پارلمان اندونزی و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس این کشور گفت: اگر «ترامپ» به سخنان نژاد پرستانه خود ادامه دهد، اموال آمریکایی ها و شهروندان این کشور در سراسر جهان با خطر مواجه خواهند شد.

«فدیل زون»، نایب رئیس پارلمان اندونزی نیز در مصاحبه با رویترز اعلام کرده که در صورت رسیدن «ترامپ» به پست ریاست جمهوری آمریکا، او به دنبال راهی برای کاستن از حجم تجارت و سرمایه گذاری مشترک با این کشور خواهد بود.

این در حالیست که در فضای مجازی نیز، یک کمپین مردمی برای نشان دادن اعتراض به این سخنان «ترامپ» تشکیل شده است. اعضای این کمپین از «جوکو ویدودو»، رئیس جمهور این کشور خواسته اند تا هرگونه تجارت میان اندونزی با این تاجر معروف آمریکایی را قطع کند. گفته میشود اعضای این کمپین تا به حال موفق به جمع آوری 45 هزار امضا شده اند.